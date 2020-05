Deutsche Bahn trennt sich vom Betriebsgelände am Hauptbahnhof

Brandenburg/H

Ein gefundenes Fressen für Fotografen mit Faible für Industrieruinen und eine Freude für Freunde der Dampflokgeschichte und andere Romantiker. Das längst verlassene Gelände des Bahnbetriebswerkes in Brandenburg an der Havel. Gelegen am Hohen Steg, jenseits der Gleise am Hauptbahnhof.

Knapp 20 000 Quadratmeter groß ist dieses Areal, auf dem noch elf überwiegend baufällige Gebäude stehen. Die Deutsche Bahn, genauer gesagt die DB Netz AG, möchte das Grundstück nicht länger behalten. Sie gibt es in die Versteigerung.

Anzeige

Mindestgebot liegt bei 25 000 Euro

Am 26. Juni wird das fast zwei Hektar große Grundstücks des ehemaligen Bahnbetriebswerks beim Auktionshaus Karhausen in Berlin im Auftrag der Deutschen Bahn versteigert, kündigt Matthias Knake an, Vorstand und leitender Auktionator bei Karhausen.

Weitere MAZ+ Artikel

Investoren können womöglich ein Schnäppchen machen. Denn das Mindestgebot von 25 000 Euro bietet zumindest die Chance auf einen preiswerten Erwerb.

Zu dem gegenüber der Likörfabrik und Wohnhäusern gelegenen Areal gehören außer dem erhaltenswürdigen Sozialgebäude zehn weitere Gebäude, darunter der alte Lokschuppen. Die meisten Bauten dort bezeichnet der leitende Auktionator allerdings als abbruchreif.

Stark sanierungsbedürftig bis ruinös

„Ob eine bauliche Entwicklung des Areals möglich sein könnte, muss der neue Investor mit den zuständigen Behörden selbst abstimmen“, räumt Matthias Knake ein.

Die Deutsche Bahn als Verkäufer und das Auktionshaus wecken in dieser Hinsicht keine übertriebenen Erwartungen, schließen eine Entwicklung des innenstadtnahen Areals als Gewerbe- oder Wohngebiet aber auch nicht komplett aus.

Wer immer das nicht erschlossene Grundstück am 26. Juni ersteigert, wird mit dem Gebäudebestand kaum etwas anfangen können. Der Eigentümer bezeichnet den Zustand als „sehr stark sanierungsbedürftig bis ruinös“.

Gleise, Schwellen und Schotter

Erhaltenswert erscheint einzig das Sozialgebäude. Zu den übrigen alten Bauwerken gehören mehrere Baracken, das Verwaltungsgebäude, ein Materiallager, der Lokschuppen, ein Schutzbunker, ein Pumpenhäuschen und die Drehscheibe.

Zur Galerie Lange schon ist das Gelände der Deutschen Bahn hinterm Brandenburger Hauptbahnhof verlassen und ungenutzt. Am 26. Juni soll das Areal versteigert werden.

Wer kauft, muss auch die vorhandene Eisenbahninfrastruktur miterwerben. Also Gleise, Schwellen und Schotter. Und außerdem Müll. Mit Verunreinigungen im Boden muss ein Käufer wegen der früheren Nutzung zu Bahnzwecken ebenso rechnen.

Die Ursprünge des Bahnbetriebswerks Brandenburg reichen zurück nach Angaben der Fachbuchautoren Dirk Endisch und Jens-Peter Fried bis 1846 zurück.

Schriftlich bieten

Am 1. April 1914 nahm die Preußische Staatsbahn die Stationsschlosserei in Betrieb. Sie wurde 1922 in ein selbstständiges Bahnbetriebswerk umgewandelt. Am 16. Oktober 1987 endete die Dampflokzeit im Brandenburger Bahnbetriebswerk.

Wie die Versteigerung am 26. Juni laufen wird, ist derzeit noch nicht entschieden. Das Auktionshaus kann eine persönliche Teilnahme von Bietern auf der Sommer-Auktion nicht sicherstellen und empfiehlt daher rechtzeitig einen schriftlichen Bietungsauftrag zu erteilen.

Das war bei der bisher letztmaligen Versteigerung eines Bahngeländes auf dem Stadtterritorium noch anders. Das Grundstück mit dem Schrankenwärterhaus in Kirchmöser am Gränert versteigerte Karhausen im März 2019 für 12 000 Euro.

Von Jürgen Lauterbach