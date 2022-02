Bahnübergang Götz: Grüne fordern barrierefreien Ausbau

Götz

In die Diskussion über mehr Sicherheit für Fußgänger am Bahnübergang Götz haben sich die Grünen vom Basisverband Kloster Lehnin-Groß Kreutz eingeschaltet. So fordert der Verband in einer Stellungnahme an die MAZ im Nahbereich des Bahnübergangs den Bau von barrierefreien Aufstell- und Warteflächen neben der Straße. Mittelfristig sei eine Verbreiterung des Bahnübergangs notwendig, teilen die Grünen-Sprecher Susanne Foidl und Thomas Michel mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Götz ist wichtiger Umsteigepunkt

In seiner Begründung sieht der Basisverband einen erheblichen Handlungsbedarf für Passanten und Menschen, die auf Rollstühle oder Rollatoren angewiesen sind. Der Bahnhof sei ein wichtiger Umsteigepunkt für Pendler, die mit Bus oder Auto an- und abreisen würden. Doch in Spitzenzeiten seien die Aufstellflächen vor dem Bahnübergang für so viele Menschen gar nicht ausgelegt.

Bahnhof Götz sicherer machen

Gerade wenn sich zwei Züge begegnen, stünden durchaus mehr als zehn Personen in Richtung Bushaltestelle hinter der Schranke im Seitenstreifen der Straße, argumentieren die Grünen vom Basisverband Kloster Lehnin-Groß Kreutz. Für Rollstuhlfahrer ist es noch schlimmer. Diese können dort gar nicht warten. Auch auf der Straße kann nicht gewartet werden, weil beim Aufgehen der Schranken der Gegenverkehr angebraust kommt. Über die Kosten und eine Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn sind sich die Grünen bewusst. Trotzdem sollte man die Sicherung des Bahnhofsumfeldes angehen, so die Sprecher Foidl und Michel.

Zebrastreifen in Götz abgelehnt

Hintergrund für den Vorstoß waren Anträge von Bürgern an die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) zur Ausstattung des Bahnübergangs mit Fußgängerüberwegen zu beiden Seiten der Schrankenanlage. Ein Antrag, der vom Bauausschuss der Gemeindevertretung abgelehnt wurde. Zu gefährlich. Eine Einschätzung, die von den Grünen geteilt wird: „Fußgängerüberwege direkt am Bahnübergang sind problematisch in der Umsetzung, weil sie im Zweifel zu Blockierungen des Bahnübergangs führen können.“

Von Frank Bürstenbinder