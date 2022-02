Bahnübergang Wust: Erste Sperrungen wegen vorbereitender Bauarbeiten

Brandenburg/H

Der Bahnübergang in Wust soll eine Überführung bekommen – und dafür sind vorbereitende Maßnahmen nötig. Die Stadt Brandenburg hat nun erste Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer mitgeteilt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Zur Durchführung von Anpassungsarbeiten an der Oberleitungsanlage ist die Vollsperrung des Bahnüberganges Wust in der Zeit vom 25. bis 28. Februar jeweils in den Nachtstunden von 21.30 bis 5 Uhr und vom 4. bis 7. März ebenfalls immer von 21.30 Uhr bis 5 Uhr“, heißt es. Die Umleitung erfolgt demnach über die B102, die L88, Lehnin und Groß Kreutz. Die Umleitung wird ausgeschildert. Die Sperrung gilt auch für Fußgänger und Radfahrer, so die Verkehrsbehörde.

Von Philip Rißling