Brandenburg/H

Autofahrer müssen sich in Brandenburg an der Havel auf weitere Einschränkungen einstellen. Der Bahnübergang in der August-Bebelstraße im Stadtteil Nord ist ab Dienstag, 13. Juli, für den Verkehr voll gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Grund für die Sperrung sind demnach Bauarbeiten. „Im Rahmen des Ausbaus der B 102 ist auch die Instandsetzung des Bahnüberganges in der August-Bebel-Straße erforderlich“, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Für die Durchführung der Arbeiten sei die Sperrung des Bahnüberganges notwendig.

Bis Donnerstag, 15. Juli, gesperrt

Die Sperrung beginnt nach Verwaltungsangaben am 13. Juli um 6 Uhr. Sie ist bis zum Donnerstag, 15. Juli, vorgesehen. An diesem Tag solle der Bahnübergang, ebenfalls ab 6 Uhr, wieder befahrbar sein, so die Verwaltung.

Eine Umleitung ist für die Zeit der Vollsperrung eingerichtet. „Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Willi-Sänger-Straße, Brielower Straße, Brielower Landstraße, Upstallstraße und Rathenower Landstraße geleitet“, teilte das Rathaus weiter mit. Die Strecke sei ausgeschildert.

Von MAZ