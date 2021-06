Bambule in Sankt-Annen-Galerie: Warum ein 53-Jähriger Hausverbot erhält

Brandenburg/H

Ein 53 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag in der Sankt-Annen-Galerie in Brandenburg an der Havel für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Beamten mussten ihn mit zur Wache nehmen. Das teilte die Inspektion am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 14 Uhr.

Der Mann war so betrunken, dass er dem Wachschutz auffiel. Der Sicherheitsdienst forderte ihn auf, zu gehen, doch der Mann weigerte sich beharrlich, das Einkaufszentrum zu verlassen. Die Wachschützer riefen schließlich die Polizei und baten um Hilfe.

Hausverbot ausführlich erklärt

„Bis zum Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann bereits außerhalb auf einer nahegelegenen Bank niedergelassen, wo die Kollegen ihn ansprachen und das Hausverbot nochmals deutlich erklärten“, berichtet die Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn.

Doch der Betrunkene machte offenbar Ärger. „Hier reagierte dieser sofort aggressiv und unkooperativ und machte widersprüchliche Angaben zu seiner Person, so dass er zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung mit aufs Polizeirevier musste“, erläutert die Polizistin den weiteren Verlauf.

Beamten beleidigt

Auf der Fahrt zur Wache wurde der Mann dann noch aggressiver und beleidigte die Polizisten mehrfach. Die Beamten hätten dann seine Identität festgestellt und ihn ausführlich belehrt. Ihm wurde der Aufenthalt in der Zelle in Aussicht gestellt, wenn er sein Verhalten nicht ändern würde. Danach durfte er laut Polizei die Wache verlassen. Ihm drohe jetzt ein Strafverfahren, hieß es.

Von MAZ