Brandenburg/H

Für eine Brandenburger Familie hat die Nachricht eine besondere Bedeutung, dass die Polizei am Donnerstagmorgen Akhmed M. (19) und vier weitere junge Männer aus Tschetschenien festgenommen hat. „Supi, einwandfrei“, kommentiert Florian (16) die Festnahme in er Asylbewerberunterkunft in der Upstallstraße.

Der Schüler Florian aus Brandenburg/Havel war am 13. April des vergangenen Jahres der Hauptleidtragende der mutmaßlichen Tschetschenen-Bande, der die Polizei 84 Straftaten zuordnet.

Schwere Kopfverletzungen mit Folgen

Den damals 15 Jahre alten Jugendlichen hatte einer von ihnen mit seiner Gruppe im Schlepptau am Brandenburger Hauptbahnhof so übel zusammengetreten, dass er schwere Kopfverletzungen davontrug und eine große Operation über sich ergehen lassen musste.

Die für ihn überraschende Nachricht, dass die Polizei die Angreifer von damals nun festgenommen hat, erfuhr Florian von seiner Freundin.

Gerechte Strafe

„Ich finde es supi, dass sie die endlich mal haben“, sagt der Schüler. Er hatte sich gewundert, dass er seinen Peiniger zwar gut erkannt und zu 100 Prozent identifiziert hatte, der knapp 20-Jährige bis zum gestrigen Donnerstag aber noch frei herum lief.

„Es freut mich, dass sie jetzt wahrscheinlich ihre gerechte Strafe bekommen werden“, sagt der Jugendliche, der in einem zu erwartenden Strafverfahren vermutlich als wichtiger Zeuge angehört werden wird.

Polizeitaktik

Dass die Polizei den jungen Asylbewerbern aus Tschetschenien nach derzeitigem Stand 84 Straftaten zur Last legt, ist mehr, als Florians Familie gedacht hätte. Sie war überrascht gewesen, als die Polizei im vergangenen März verkündet hatte, dass das Ermittlungsverfahren zu dem brutalen Überfall am Hauptbahnhof vorerst abgeschlossen sei.

Im Nachhinein erklärt sich die Familie diese Botschaft als Taktik der Polizei, um Akhmed M. und die mutmaßlichen Mittäter in Sicherheit zu wiegen.

Wie auch immer. „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass sie nun festgenommen sind“, gesteht Florians Mutter Susann, die seit dem Überfall in ständiger Sorge um ihr Kind lebte. „Denn jetzt muss ich endlich keine Angst mehr haben, dass wieder etwas passiert.“

Noch immer Kopfschmerzen

Florian geht es mehr als ein Jahr nach der brutalen Attacke soweit zwar gut. Doch noch längst nicht sind alle Narben verheilt. Die Kopfoperation und den wochenlangen Krankenhausaufenthalt hat er zwar gut überstanden. Aber Kopfschmerzen plagen ihn immer noch.

Die Konzentrationsschwächen haben zwar nachgelassen, verschwunden sind sie aber nicht. „Ab der sechsten Schulstunde wird es schwierig für mich, bei der Sache zu bleiben“, erzählt der Oberschüler, ein nicht gerade wehleidiger Typ.

Einmal in der Woche geht er inzwischen zum Kampfsporttraining bei Sebastian Kopke alias „Satu“. Dort geht es um weit mehr als Selbstverteidigung. „Das ist in erster Linie Sport und macht mir viel Spaß“, sagt der junge Brandenburger.

Körperverletzung , Raub, Bandendiebstahl

Derjenige, der ihn am 13. April 2018 so über zugerichtet haben soll, ist für die Polizei alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Wie die MAZ erfuhr, ist russische Staatsbürger Akhmed M. aus Tschetschenien, der in wenigen Wochen 20 Jahre alt wird, bereits mehrfach vorbestraft.

Ihm und den anderen Landsleuten wirft die Polizei die schwere Körperverletzung vom 13. April 2018 vor sowie unter anderem mehrere Raubüberfälle im März und April 2018 in der Innenstadt von Brandenburg/Havel, mehrere bandenmäßig begangene Fahrraddiebstähle und Diebstähle in Brandenburg und Potsdam, sowie Automatenaufbrüche und Körperverletzungen in und um Berlin.

Von Jürgen Lauterbach