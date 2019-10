Brandenburg/H

Mit einem Auto samt Anhänger an einem Container für Altmetall vorzufahren und die Beute in aller Seelenruhe umzuladen in das Vehikel, ist schon ziemlich dreist. Genau das ist am Dienstag um 19,35 Uhr im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken passiert. Drei Männer waren damit beschäftigt, Altmetall in den Anhänger zu laden.

Ein Zeuge beobachtete das und wenig später eilten Polizisten zum Tatort. Da war nur noch einer der mutmaßlichen Täter vor Ort. Gegen den 40-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren. „Der Schrott verblieb am Ort“, so ein Polizeisprecher.

Von MAZonline