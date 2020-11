Brandenburg/H

Wer wissen will, wie Brandenburg an der Havel im späten 19. Jahrhundert aussah, kann sich mal in Ziesar oder in Treuenbrietzen umschauen. Zweigeschossige Häuser prägten das Stadtbild, die mit der Traufe an der Straße standen. Hier und da stachen größere Gebäude mit besonderen Giebeln heraus.

Zur Galerie Die Gegenüberstellung der Fotografien zeigt, wie sich das Brandenburger Stadtbild merklich verändert hat.

Doch dann kam der Aufschwung und hielt die Industrialisierung im großen Maßstab Einzug. Nach dem Krieg und dem Sieg gegen Frankreich schlossen sich Königreiche, Herzog- und Fürstentümer 1871 zum Deutschen Reich zusammen. Mit diesem neuen Land ging es in den kommenden Jahrzehnten bergauf.

Das spiegelte sich auch an vielen Stellen in Brandenburg an der Havel nieder, besonders auffällig in der Neustadt und in den neuen Vierteln an den Rändern der Stadt. Straße um Straße wuchsen aus dem märkischen Boden neue Wohn- und Arbeitsquartiere, die Wilhelmsdorfer, Neuendorfer, Magdeburger und Bahnhofsvorstadt.

Prachtvolle Bauten entstanden in der St.-Annen-, Haupt- und Steinstraße. Bankhäuser zeigten, was sie hatten. Die Kaufhäuser wurden immer größer. Nach und nach riss man die kleineren Gebäude und ersetzte sie durch größere und prunkvollere Bauwerke. Das Stadtbild veränderte sich in dieser Zeit massiv.

Manche dieser Bauten sind mittlerweile selbst Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie beschädigt und dann abgerissen.

Von Heiko Hesse