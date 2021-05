Bauarbeiten: Damaschkestraße elf Tage lang voll gesperrt

Brandenburg/H

Die Damaschkestraße in Brandenburg muss im Einmündungsbereich zur Vereinsstraße ab 21. bis voraussichtlich 31. Mai wegen einer Absackung im Fahrbahnbereich voll gesperrt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Während der Arbeiten wird demnach die Einbahnstraßenregelung in der Damaschkestraße aufgehoben. Die Zu- und Ausfahrt erfolgt während der Sperrzeit nur über die Neuendorfer Straße. Die aufgestellten Haltverbote auf der linken Seite in Fahrtrichtung Vereinsstraße sind unbedingt einzuhalten, heißt es. Diese dienen als Aufstellflächen für den Rettungsdienst und gleichzeitig als Ausweichstellen für den ausfahrenden Verkehr in Richtung Neuendorfer Straße.

Indes bleibt die Vollsperrung in der Mühlentorstraße noch bis zum 21. Mai bestehen. Die Fahrbahn kann dort noch nicht freigegeben werden, weil das eingesetzte Material noch nicht ausgehärtet ist, schreibt das Rathaus.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von MAZ