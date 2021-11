Bauarbeiten ab Donnerstag: Kleine Münzenstraße komplett gesperrt

Brandenburg/H

Am kommenden Donnerstag, 25. November, beginnen die Baumaßnahmen zum Ausbau der Kleinen Münzenstraße in Brandenburg. Hierfür ist die Vollsperrung für den gesamten Verkehr, also auch für Radfahrer und Fußgänger, erforderlich. Das teilte die Verkehrsbehörde am Freitag mit. Die Umleitung erfolgt demnach in beiden Richtungen über die Augustastraße. Die auf dem Parkplatz an der Ecke Große Münzenstraße aufgestellten Haltverbote seien unbedingt zu beachten, da verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden können.

Von MAZ