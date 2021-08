Autofahrer werden jubeln: Nach Monaten sind die Arbeiten in der Steinstraße in Brandenburg beendet – die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.

Die Arbeiten an den Tramhaltestellen in der Steinstraße gehen gut voran. Während die Haltestelle in Richtung Neustädtischer Markt fertig ist, wird an der in Richtung Steintorturm noch gebaut. Quelle: Rüdiger Böhme