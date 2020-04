Brandenburg/H

Bis voraussichtlich 12. Juni werden in der Schlossallee im Ortsteil Gollwitz zwischen der Einmündung Scheppersteig und Höhe Schlossallee 76 Straßenbauarbeiten durchgeführt. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Dafür soll zunächst die Straße abschnittsweise halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet.

Auch für den Busverkehr ergeben sich Änderungen: Die Haltestelle Gollwitz in Richtung Hauptbahnhof entfällt ersatzlos. Fahrgäste nutzen als Ersatz die Haltestelle Gollwitz in Richtung Gollwitz, Am Schloss. Je nach Baufortschritt entfällt auch die Haltestelle Gollwitz, Sommerweg in Richtung Hauptbahnhof. Fahrgäste sollen alternativ die Haltestelle Gollwitz, Sommerweg in Richtung Gollwitz, Am Schloss nutzen, heißt es in der Mitteilung.

Von Philip Rißling