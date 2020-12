Bauarbeiter in Todesangst nach Messerstich in Weseram

Brandenburg/H

Wer an diesem Montag die Urteilsverkündung im Amtsgericht Brandenburg an der Havel miterlebt hat, der mag Parallelen sehen zu dem Messerangriff am 26. März 2019 in Weseram. Nur dass im Gerichtssaal zum Glück niemand ein Messer im Rücken hat so wie damals im Ferienquartier auf dem Weseramer Skuddenhof.

Der Angeklagte schimpft im Gerichtssaal so laut und wütend über das gerade gesprochene Urteil, dass die Richterin die Verkündung abbricht und alles Weitere dazu auf dem Schriftweg erledigen wird.

Für zwei Jahre und acht Monate soll Kai L. hinter Gitter. Nach Überzeugung des Gerichts hat er einen Arbeitskollegen bei seinem Messerangriff schwer verletzt. Das Urteil des Schöffengerichts Brandenburg ist aber noch nicht rechtskräftig.

Die Vorgeschichte

Kai L. ist an jenem Märzabend des Jahres 2019 übellaunig. Ein Grund dafür: Er befürchtet, dass er seinen Lohn nicht erhalten würde.

Der 34 Jahre alte Mann aus Schwerin ist seit dem 20. März 2019 auf zwei Baustellen in Klein Kreutz und Päwesin beschäftigt. Erst Anfang April soll de Montagezeit im Nachbarland Brandenburg enden.

Die nächtliche Unterkunft auf dem Skuddenhof teilt sich Kai L. mit drei Arbeitskollegen. Zwei von ihnen kennt der Angeklagte seit Schulzeiten. Mit dem etwa gleichaltrigen Stephan T. ist er sogar befreundet.

Bauarbeiter lässt nicht locker

Am Abend des 26. März trinkt Kai L. Alkohol. Das verbessert seine Stimmung keineswegs, im Gegenteil. Er beginnt zu stänkern. Besonders bei seinem Kumpel lässt er nicht locker, obwohl der ihn ganz oft auffordert: „Ey, höre jetzt endlich auf damit!“ Denn jeder außer dem Angeklagten will schlafen.

Der Bauarbeiter lässt jedoch nicht locker, wird sogar handgreiflich gegenüber seinem alten Schulfreund, schubst ihn. Daraufhin wir Stephan T. am Ende so sauer, dass er Kai L. in den Schwitzkasten nimmt und ihn ins Gesicht schlägt.

Der Schlag sitzt, der Angeklagte verliert die Brücke in seinem Gebiss. Sein Gegner dreht ab, wendet ihm den Rücken zu, geht in Richtung Terrasse. Wenige Augenblicke später spürt er etwas Warmes an seinem Rücken. Blut.

Blut lief in Strömen

Die beiden anderen Arbeitskollegen haben den Stich nicht gesehen. Einer von ihnen berichtet aber gegenüber der Polizei, dass das Blut in Strömen den Rücken herunter gelaufen sei.

„Hast du mich etwa gerade angestochen?“, ruft das Opfer. Seine beiden Kollegen drücken ein Handtuch gegen die Wunde und rufen den Notarzt, nachdem sie dem Angreifer das Messer weggenommen haben. Der packt seine Tasche und verschwindet.

Der Angeklagte beruft sich auf Notwehr

Die Staatsanwältin und das Schöffengericht glauben der Darstellung des Angeklagten nicht, der den Messerstich zwar zugibt, aber über seinen Anwalt erklärt, dass er in Notwehr gehandelt habe.

Demnach hat Kai L. im Schwitzkasten leidend ein Messer aus seiner Hosentasche gezogen und sowohl die Cutterklinge als auch die acht Zentimeter lange Hauptklinge geöffnet, um sich zu verteidigen. Der Verteidiger plädiert daher auf Freispruch.

Todesangst

Anders der Anwalt des Opfers und die Staatsanwältin. Sie sehen den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllt, erkennen in den Stichen keine Notwehr, sondern die wütende Reaktion des Angreifers, der seinem Kollegen hinterrücks das Messer in den Rücken rammte.

Das Opfer trug einen acht Zentimeter tiefen Einschnitt in den Bauchraum, seine Niere war verletzt. Der Mann hatte Todesangst, wollte sich sogar noch von seiner Familie verabschieden, weil er überzeugt war, dass seine letzte Stunde geschlagen habe.

Das Schöffengericht geht am Ende des Prozesses weit über die von der Staatsanwältin beantragten anderthalb Jahre Haft hinaus. Für zwei Jahre und acht Monate soll der wegen Körperverletzung, Diebstahls und Schwarzfahrens insgesamt 15 Mal vorbestrafte Angeklagte hinter Gitter. Ohne Bewährung.

10.000 Euro Schmerzensgeld

Außerdem soll Kai L. 10.000 Euro Schmerzensgeld an seinen alten Kumpel bezahlen. Ob er das kann, scheint fraglich.

Nachdem er sich wieder etwas beruhigt hat im Gerichtssaal, fragt der gerade verurteilte Mann seinen Verteidiger, woher er nun das Geld für seine Fahrkarte nehmen soll.

Von Jürgen Lauterbach