Brandenburg/H

Auf dem Baufeld der künftig von der Lebenshilfe betriebenen Kindereinrichtung wird seit diesem Donnerstag gearbeitet. Der Verein errichtet ein Kinderhaus. 204 Plätze stehen zur Verfügung – 70 für die Kleinsten in der Krippe, 80 im Kindergarten und 54 im Hort. Zudem stehen zwölf Übernachtungsplätze in zwei separaten Wohnungen zur Verfügung.

Langes verhandeln mit Kommune

Eigentlich sollte die Baustelle schon seit fünf Monaten voller Arbeiter sein, doch die Corona-Pandemie hat auch den Zeitplan zur Makulatur werden lassen. Monatelang zogen sich die Verhandlungen mit der Stadt hin, es ging um Betriebskostenzuschüsse und das Aufnehmen des neuen Hauses in den Kita-Bedarfsplan der Kommune.

Warten auf Kreditzusage

Erst mit diesen Papieren konnten die Lebenshilfe-Vorstände Matthias Pietschmann und Dirk Michler zur Bank gehen. Die Brandenburger Bank war schnell mit ihrer Kreditzusage, doch die absichernde Bank brauchte gefühlte Ewigkeiten für ihr Ja, sagt Pietschmann. „Das Investitionsvolumen liegt bei 7,8 Millionen Euro, eine Million geben wir aus Eigenmitteln, den Rest haben wir als Darlehen aufgenommen.“

Vier Jahre Vorlaufzeit

Bereits im August 2016 hatte der Verein das 7000 Quadratmeter große Grundstück von der Stadt erworben, im vorigen Oktober gab es die Baugenehmigung, bis zum Januar liefen die Ausschreibungen. Dann folgte das große Warten. Im August schließlich wurde der Bauzaun aufgestellt. Auch hier gab es Überraschungen: Etwa 12.000 Euro sollte die Lebenshilfe für die Miete des Zauns für maximal 15 Monate bezahlen. „Also haben wir selber einen gekauft. Das hat nur 3500 Euro gekostet. Den verwenden wir später auch auf unseren anderen Baustellen“, sagt Michler.

Lieber kaufen als mieten

Ähnlich sei es ihnen mit dem Toilettencontainer ergangen: Auf dem Markt sind keine neuen Modelle zu haben, weil beispielsweise viele Speditionen solche mobilen Anlagen für ihre Fahrer angeschafft haben. Also besorgte man aus Berlin einen gebrauchten, auch der war preiswerter als das Mietmodell.

2500 Kubikmeter Abtrag

Gut 2500 Kubikmeter Boden müssen die Bauleute der Firma Bauunion GmbH Wittenberg nun wegräumen, um eine 2000 Quadratmeter große ebene Fläche zu bekommen, auf der das Ensemble stehen soll.

Brandgranate unter der Grasnarbe

Sicher verwahrt in der Munitionskiste der Firma Röhll ist eine mit Thermit gefüllte Stabbrandgranate. Quelle: André Wirsing

Auch hier gab es eine erste Überraschung: Während auf dem Gelände der bereits fertiggestellten Straßen und Parkplätze faktisch nichts an alten Kampfmitteln gefunden wurde, förderte das Team der Spezialfirma Röhll gleich am Donnerstag eine 30 Zentimeter lange Stabbrandgranate zutage, die mit Thermit gefüllt war. Diese Granaten haben keine Sprengwirkung, sie werden verschossen, das Thermit brennt mit einer Temperatur von etwa 2400 Grad Celsius und ist kaum zu löschen. Sofort landete das Geschoss in einer gesicherten Spezialkiste.

Fester Baugrund

Der Baugrund ist fest, eine Pfahlgründung nicht erforderlich. Im kommenden August soll das Hortgebäude übergeben sein, einen Monat später der Bauteil mit Krippe und Kindergarten. Die Gebäudeteile müssen ohnehin aus Brandschutzgründen voneinander getrennt sein mit festen Wänden, seperaten Eingängen, Treppen und Aufzügen.

Briefe an Firmen

In den kommenden Tagen will Pietschmann bereits vorbereitete Briefe an Firmen und Einrichtungen wie Klinikum, Asklepiosklinik, Berufsfeuerwehr oder Justizvollzugsanstalt verschicken. Darin bietet er Belegplätze für die 24-Stunden-Kita an: In zwei angeschlossenen Wohnungen gibt es jeweils sechs Plätze für Kinderübernachtungen, wenn die Eltern arbeiten müssen. Die Firmen und Behörden können jeweils Plätze gegen einen bestimmten Betrag für ihre Mitarbeiter reservieren lassen.

Drei Partner auf dem Areal

Die Lebenshilfe hat nun den Anfang gemacht mit dem Bauen auf dem Gallberg. Das insgesamt drei Hektar große Areal der ehemaligen Berufsschule und der Stadtverwaltung entwickeln drei Partner gemeinsam: Neben dem Verein will die Senioren- und Pflegezentrum GmbH mehrere Häuser mit Wohnungen, Wohngemeinschaften und Service-Einrichtungen für Senioren, inklusive einem Café, errichten.

Zudem baut die Promnitz Service GmbH ein Sport- und Bewegungszentrum nebst großem Wasserbecken. Ende März hatte Dirk Promnitz versprochen, trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen an dem Zukunftsprojekt festhalten zu wollen.

Von André Wirsing