Wollin

“Blöder Schnutendeckel. Ich möchte endlich wieder eine Zigarre paffen und mein Lieschen ohne Maske knutschen können.“ Opa Paul (106) hat schon lange die Nase voll von Corona. Doch der knorrige Alte bleibt wie die Oma seines Herzens, der farbige Trompeter Louis, der weiße Hase Theo, der Berliner Punker Euro und ein Dutzend weiterer Puppen bis auf weiteres zur Untätigkeit verdammt. Allen Figuren leiht Marko Krause seine Stimme. Denn der Wolliner kann mit dem Bauch sprechen. Sein Talent hat ihn überregional bekannt gemacht. Seit nunmehr 30 Jahren, davon die letzten 15 Jahre hauptberuflich, gehört Krause zu den gefragtesten Solokünstlern seiner Art zwischen Magdeburg und Berlin – bis die Pandemie kam.

Hase Theo ist das Maskottchen von Marko Krause. Quelle: Frank Bürstenbinder

Seit fast einem Jahr erlebt der Entertainer eine Zeit, die so ganz anders ist, als vor Corona. Freie Wochenenden kannte Krause nicht: „Die meisten Leute feiern nun mal am Sonnabend.“ Viele Monate im voraus musste man den Wolliner buchen, um sich einen freien Termin zu sichern. Nie ließ er auch nur einen Auftraggeber sitzen. Selbst mit einem Gipsbein hätte der bekannte Stimmungsmacher eine Festgesellschaft von den Stühlen geholt. Dann kam der erste Lockdown. Im Frühjahr 2020 hagelte es Absagen. Familienfeiern fielen aus, Firmenfeten wurden abgesagt, reihenweise kippten die Dorffeste. Selbst nach den Lockerungen im Sommer blieben Auftritte die Ausnahme. Ein letztes Mal holte der Bauchredner seine bunte Puppentruppe für eine Feier der Zimmerer-Innung in der Neuen Mühle aus dem Fundus. Dann war endgültig Schluss mit foppen, schäkern, Witze machen. Und keiner weiß, wie es weitergeht.

Euro heißt der Punker aus Berlin. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Künstler und Gastronomen sind die wahren Verlierer der Pandemie. Es sind die letzten Branchen, die von der Rückkehr zur Normalität profitieren werden“, befürchtet Krause. Zwar sieht sich der Wolliner noch nicht existenziell bedroht, dennoch sorgt er sich um die Zukunft der lokalen Unterhaltungsszene und der Gastwirtschaft. „Es gibt eine ganze Menge Kollegen, die ernsthaft ans Aufhören denken. Wie meine Freunde und Partner möchte ich wieder volle Säle, lachende Menschen und unbeschwerte Heiterkeit erleben. Aber bis dahin ist es wohl noch ein weiter Weg“, so der Entertainer, der lieber Mutmacher als Jammerer sein will.

Zauberei und Musik

Deshalb nutzt Krause die arbeitslose Zeit, um sich neue magische Momente auszudenken und sein Musikarchiv auf dem aktuellen Stand zu halten. Der gelernte Restaurantfachmann kann nämlich nicht nur mit dem Bauch reden. Er versteht etwas von Zauberei und Stimmungsmusik. Wenn der Wolliner zwischen zwei Tanzrunden einen Tisch schweben lässt oder aus völlig unversehrten Zitronen Geldscheine zieht, sind das keine Tricks aus dem Spielzeugzauberkasten, sondern perfekte Illusionen, bei denen das Publikum Mund und Nase aufsperrt.

Auch Trompeter Louis wartet auf seinen nächsten Auftritt. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Ich bin fit und motiviert. Gibt es grünes Licht, könnte ich sofort loslegen“, versichert der Entertainer. Wer Krause einkauft, muss sich um seine Party keine Sorgen machen. Denn der Künstler verfolgt ein ehrgeiziges Ziel. Nach jedem Abend sollen die Leute sagen: „So etwas haben wir noch nicht erlebt.“

Wer sich den Allround-Unterhalter für das kommende Jahr sichern will, sollte jetzt einen Termin absprechen. Denn wenn sich Corona verzieht, geht die Marko-Krause-Show wieder an den Start. Dann aber nicht mehr allein. Liest der Entertainer in Zukunft Gedanken, sagt Lottozahlen vorher oder lässt auf seinem Arm Opa Paul nach Herzenslust über den „Schnutendeckel“ meckern, soll Ehefrau Katja ihrem Gatten als Assistentin zur Seite stehen.

Von Frank Bürstenbinder