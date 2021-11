Brandenburg/H

Die 13 gilt im Volksglauben als Unglückszahl. Im Fall des Gebäudes in der Rathenower Straße mit eben jener Hausnummer könnte sich diese Mär bewahrheiten. Sein Antlitz: bemitleidenswert. Beschmiert und besprüht, die Fenster und Türen mit Brettern zugenagelt, die Scheiben trüb und eingeschlagen, die Fassade mit großen Narben dort, wo der Putz längst das Zeitliche gesegnet hat.

Wer sich umschaut, erblickt weit und breit sanierte Häuser: Die Altstadt von Brandenburg an der Havel hat sich herausgeputzt und zeigt stolz ihre Preziosen aus drei Jahrzehnten Sanierungsarbeit. Ausgerechnet hier, an exponierter Stelle, nur eine Hausnummer vom Rathenower Torturm entfernt und für den Durchgangsverkehr gut zu sehen, verfällt ein solches Zeitzeugnis der Stadtgeschichte.

Inmitten der sanierten Häuser nimmt sich die Hausnummer 13 aus wie ein hässliches Entlein. Quelle: Moritz Jacobi

Ein gut erforschtes Gebäude

Auf dieser Ansicht aus dem Jahr 1582 ist das Haus neben dem Rathenower Torturm bereits abgebildet Quelle: Katrin Witt / Fachgruppe Denkmalschutz

Denn erlebt hat der rüstige Zweigeschosser reichlich. Auf die Jahre 1410 und 1512 datiert, besteht im Grunde „aus drei ineinander verschachtelten spätgotischen Gebäuden, welche in barocker Zeit, im 19. Jahrhundert und um 1930 umgebaut beziehungsweise erweitert wurden“, wie Katrin Witt vom Amt für Denkmalschutz erläutert. „Das Baudenkmal Rathenower Straße 13 ist tatsächlich eines der hochrangigsten Baudenkmale der Stadt.“

Zum Grundstück gehören ein Hinterhof und eine Scheune. Auf einer in der Chronik des Zacharias Gaceus enthaltenen Ansicht des Gotthardtviertels im Jahr 1582 ist der Fachwerkbau bereits das erste Mal für die Nachwelt festgehalten.

Um- und Anbauten aus vier Jahrhunderten

Und die hat sich vor allem seit der Wendezeit intensiv mit ihrem betagten Sorgenkind befasst. Seine Anatomie wurde in einem verformungsgerechtem Teilaufmaß dokumentiert. Von ‚angeblatteten Kehlbalken‘ und ‚profiliertem Gurtgesims‘ ist in den Berichten der Denkmalschutzbehörde die Rede. Wie in einer Krankenakte sind darin auch die vielen „Operationen“ aufgeführt, die der Patient über sich ergehen ließ.

Da wurden Räume und Treppen eingezogen, Anbauten hinzugefügt, das mal von Spitzsäulen, mal von Sparren getragene Dach runderneuert und abgewalmt, der ganze Fachwerkbau vom Giebel- zum Traufenhaus umgedeutet. Im 19. Jahrhundert erhielt der Bau einen regelrechten Facelift: eine Ziegelfassade, eine neue Rückwand sowie neue Türen, Treppen und Schwellen.

Verschiedene Handwerke

Neben seiner Funktion als Wohnstätte diente das Haus auch anderen Nutzungsarten. Im Keller wurde einst Bier gebraut, das Grundstück hatte die Braugerechtigkeit erster Klasse. Später zog der Handwerksbetrieb der Familie Bergschmidt ein. Der Schriftzug von Klempnermeister Paul Bergschmidt prangt bis heute über der Eingangstür.

Paul und sein Bruder Rudolf betrieben hier in den 1920er- und 1930er-Jahren ihre Klempnerfirma sowie einen Laden für Haus- und Küchengeräte. In den späten 1950er-Jahren lernte sogar das Brandenburger Karnevals- und SVV-Urgestein Heinz Seehawer den Klempner- und Installateurberuf bei Bergschmidts.

Keine Sanierung in Sicht

Heute steht das Gebäude leer und verkommt. Obwohl in bester Lage und mit Blick auf die Gotthardtkirche, wohnt oder arbeitet niemand mehr darin. Auch sei eine eingehende bauhistorische Untersuchung bislang nicht erfolgt, so die Denkmalexpertin. Der schlechte bauliche Zustand sei der mangelnden Instandhaltung der Dächer geschuldet.

„Ziel der denkmalgerechten Sanierung und Nutzung ist vorrangig der Erhalt der mittelalterlichen und barocken Bausubstanz, so dass mögliche Veränderungen und Eingriffe stark eingeschränkt sind“, sagt Katrin Witt der MAZ.

Eigentümer kritisiert die Bauverwaltung

Der heutige Eigentümer des Gebäudes hat damit jedoch ein Problem. „Ich hätte das Haus schon vor 18 Jahren saniert, wenn die Auflagen der Verwaltung nicht so unfassbar schwierig zu realisieren wären“, sagt Dietmar Ossig. Er habe viel Geld in die Vorbereitung gesteckt und keinen Cent Fördermittel erhalten.

Der hessische Unternehmer hat auch andere Gebäude in der Altstadt erworben und später wieder verkauft. Damals wie heute lautet seine Kritik, man hätte ihm in Sachen Sanierung vorsätzlich bürokratische Steine in den Weg gelegt. Korruption, Fremdenfeindlichkeit, Klüngelwirtschaft – die Liste seiner schweren Vorwürfe in Richtung Rathaus ist lang.

Nummer 13 sucht Käufer, aber die Sanierung wird teuer

An der Tür klebt noch der Sticker: „Das Handwerk. Wirtschaftsmacht von nebenan“. Die wird es wohl auch benötigen um das Gebäude wieder nutzbar zu machen. Quelle: Moritz Jacobi

Wer ernsthaftes Interesse hat und einen angemessenen Betrag zu zahlen bereit ist, kann das Objekt erwerben, wenngleich es nicht auf den einschlägigen Immobilienplattformen zum Verkauf angeboten wird. Um das Gebäude wieder zu nutzen, braucht es aber einen langen Atem und viele Nerven bei der Sanierung.

Weil die in diesem Fall besonders kostspielig wäre, passiert mit dem Haus auch weiterhin: gar nichts. Da aber auch andere seit Langem leer stehende und stark reparaturbedürftige Gebäude sanierungswillige Eigentümer gefunden hätten, bliebe zu hoffen, dass auch dieses Gebäude bald saniert wird, sagt Katrin Witt. Es wäre schließlich nicht seine erste Schönheitskur.

