Krielow

Eigentlich ist der Landwirtschaftsbetrieb von Marco Hintze auf Rinder spezialisiert. Eine Sau gibt es auf dem Hof trotzdem: „Die Rampensau ist mein Chef“, meint Dieter Krause, Mitarbeiter des Bauern. Krauses offizielle Bezeichnung ist „Projektmanager“. Er hält Hintze Ungewünschte aus Presse, Politik und Aktivismus vom Leib. Von denen gibt es einige, denn Hintze ist nicht nur Bauer mit 160 Fleischrindern. 

Als Präsident des Brandenburger Bauernbundes ist der 49-Jährige eine lokale Bekanntheit. Und nicht nur das: bei den Freien Bauern, einer 2020 gegründeten bundesweiten Interessensvertretung von bäuerlichen Familienbetrieben, bekleidet er das Amt des stellvertretenden Präsidenten.

Etliche Führungspositionen in Krielow und Brandenburg

Zu den Führungspositionen die er innehat oder -hatte, kommen noch einige hinzu: Von dem 395-köpfigen Ortsteil Krielow ist er stellvertretender Ortsvorsteher, so die offizielle Bezeichnung. Er bevorzugt „König des Dorfes“. Seine Krone: eine der 200 Käppis im Besitz des Brandenburgers. Zu besonderen Anlässen trägt er auch mal einen Cowboyhut. „Ohne Kopfbedeckung verlasse ich das Haus nicht.“

An diesem Morgen ruht auf seinem Kopf eine Basecap des US-amerikanischen Baseball-Teams der Yankees. Vielleicht ein Überbleibsel aus seiner Zeit in den USA. Mit Anfang 20 verbrachte er 1993 ein Jahr in Illinois im Rahmen des parlamentarischen Partnerschaftsprogramms, ging aufs College und arbeitete auf einer 1500-Hektar-Farm. Neben den Käppis zeugt sein fließendes Englisch und der Zweitname seines Sohnes nach seinem damaligen amerikanischen Gastvater Darren von seiner Liebe für die USA. Nicht einmal Trump brachte diese zum Erlöschen.

Auf seinem Hof hat Marco Hintze viel zu tun. Das hält den Präsidenten des Brandenburger Bauernbundes allerdings nicht davon ab, politisch aktiv zu sein. Quelle: Judith von Plato

Auf seinem Hof in Potsdam-Mittelmark hat Marco Hintze selbstverständlich auch das Sagen und schon als Jugendlicher war er Gruppenratsvorsitzender in der Schule und aktiv bei der Freien Deutschen Jugend oder nach der Wende der Landjugend. Marco Hintze resümiert: „Ich war schon immer eine Führungsnatur.“

Bescheidenheit gehört nicht zu den ausgeprägtesten Charaktereigenschaften des Bauern. Dafür aber Tatendrang und Durchsetzungskraft. Als er in der 31-jährigen Geschichte des familiären Hofes einmal gedrängt wurde, diesen zu verkaufen, entgegnete er dem Drängler trocken: „Ich muss gar nichts. Das Einzige, was ich muss, ist aufs Klo und sterben. Sonst nichts.“ Damit waren die Verhandlungen beendet.

Dass Marco Hintze früher oder später politisch aktiv werden würde, war geradezu eine logische Konsequenz für ihn: die Situation der Kleinbauern muss sich grundsätzlich wandeln und er ist der richtige Mann dafür. Daran besteht für ihn kein Zweifel. Jetziger Schwerpunkt seiner politischen Aktivität ist die Lobbyarbeit mit den Freien Bauern. Hervorgegangen sind diese aus dem Brandenburger Bauernbund mit dem Ziel bundesweit aktiv zu werden.

Interessensvertretung Freie Bauern: Kleinbauern statt Agrarkonzerne

Hintze steht mit zwei weiteren Landwirten an deren Spitze. Aus ihrer Website geht das Selbstverständnis der Freien Bauern hervor: einzustehen „nur für unsere bäuerlichen Familienbetriebe, unabhängig von Politik und Industrie.“

Was sie sein wollen? „Eine Stimme gegen Wachstumswahn und Ökoterror. Eine Stimme für die ganz normalen Bauern, die alles richtig gemacht haben - und keine Lust haben, alles anders zu machen.“ Ökoterroristen sind für ihn Menschen, die sich für die unkontrollierte Verbreitung von Wölfen einsetzen oder die den Klimawandel für menschengemacht halten.

Marco Hintze unterwegs in Potsdam-Mittelmark. Hier kennt man den 49-Jährigen und das gefällt ihm. Quelle: Judith von Plato

Hintze legt viel Hoffnung in die Freien Bauern. Er und seine beiden führenden Mitstreiter haben sie als GmbH aufgestellt, nicht als Verein. Der Vorteil: eine „schlanke und schlagkräftige“ Organisation ohne lästige demokratische Strukturen für die Mitglieder. „Wir sind eine kleine Demokratie“, lacht Hintze – bestehend aus drei Männern. Eine Klage gegen die Düngeverordnung vor dem Bundesverfassungsgericht läuft bereits. Ihre langfristige Vision ist, ganz Berlin-Brandenburg ausschließlich mit bäuerlichen Erzeugnissen aus der Region zu versorgen.

Immer weniger Landwirte im Parlament

Mit Parteien und Parteiämtern haben die Freien Bauern eigentlich nichts am Hut. Ihnen geht es um die Taten, nicht um die Parteizugehörigkeit. Auch Axel Vogel, brandenburgischer Landwirtschaftsminister von den Grünen, war bereits zweimal zum Kaffee bei dem Bauern. Bei diesen Treffen habe er nur viel versprochen, resultiert sei daraus nichts.

160 Rinder leben auf dem Familienbetrieb von Marco Hintze in Krielow. Und nicht zu vergessen: die vielen Katzen. Quelle: Judith von Plato

„Das Hauptproblem ist die fehlende Wertschätzung“ , analysiert Marco Hintze die Situation seines Berufsstandes. Statt von der Europäischen Union, vom Bund oder Land unterstützt zu werden, befördern diese das Aussterben der Kleinbauern zu Gunsten von Agrargroßkonzernen, den „Heuschrecken“, wie sie Reinhard Jung, Sprecher der Freien Bauern nennt.

Dass Hintze nicht nur in Verbänden politisch aktiv bleibt, sondern es auch mal im Parlament versuchen könnte, schließt er nicht völlig aus. Immerhin werden dort Bauern gebraucht. Laut Bundestag waren in diesem Jahr nur zehn von 709 Abgeordneten selbstständige Landwirte. Das entspricht 1,4 Prozent und die Zahl sinkt.

Ob Hintze aber wirklich noch mal seinen Hof und die Region verlassen wird? Hier kennen ihn alle, hier fühlt er sich wohl. Wenn er mit seinem Transporter über die Landstraßen der Umgebung düst, grüßt er die mal mehr, mal weniger irritierten Vorbeifahrenden mit einer gönnerhaften Handbewegung. Marco Hintze ist der König von Krielow, nicht von Berlin. Noch nicht.

Von Judith von Plato