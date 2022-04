Baugenehmigung für Wusterwitzer Seniorenwohnanlage ist da

Wusterwitz

Aufatmen bei den Investoren für eine Seniorenwohnanlage in der Ernst-Thälmann-Straße: Die Baugenehmigung ist da! „Ich habe die Papiere selbst aus der Kreisbehörde in Teltow abgeholt und bin sehr erleichtert“, sagte Projektentwickler Peter Würgatsch der MAZ. Mit der Baugenehmigung ist der Weg für die Errichtung einer zweiflügligen Anlage mit rund 20 Wohneinheiten in Nachbarschaft der Grundschule frei. Es handelt sich um Ein- und Zwei-Raumwohnungen, die speziell auf die Bedürfnisse von älteren Menschen zugeschnitten sind.

Startschuss in Wusterwitz erst im Herbst

Kurzfristig ist allerdings nicht mit einem ersten Spatenstich zu rechnen. Das Grundstück ist noch mit Bäumen bewachsen. Die Umweltbehörde wollte einen Antrag zur Fällgenehmigung erst nach Erteilung der Baugenehmigung bearbeiten. „Zu Fällungen wird es deshalb in der laufenden Vegetationsperiode wohl nicht mehr kommen. Wir gehen deshalb von einem Startschuss im Oktober oder November aus“, so Würgatsch, der die eigens gegründete Seniorenzentrum Wusterwitz GmbH vertritt.

Friedensmal in Wusterwitz

Eine unbekannte Größe sind die momentan explodierenden Bau- und Materialpreise. Für Stahl oder Gipskartonplatten werden Tagespreise aufgerufen, Kalkulationen sind kaum noch möglich. „Ich hoffe, dass sich die Preise bis zum Herbst wieder entspannen. Trotz aller Widrigkeiten forcieren wir die Vorbereitungen für den Baustart“, bekräftigte Würgatsch. Dazu gehören auch Absprachen über die notwendige Umversetzung des Friedensmals.

Wusterwitz mit Rückkaufrecht

Die 1987 vom Magdeburger Metallgestalter Wilfried Heider (1939-1999) geschaffene und auf dem Schulgrundstück aufgestellte Skulptur aus Edelstahl steht dem Bauvorhaben im Wege.

Es befindet sich mitten auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück, dass die Entwicklungsgesellschaft der Gemeinde Wusterwitz abgekauft hatte. Die Kommune hat sich ein Rückkaufrecht gesichert, sollte das geplante Gebäude auf absehbare Zeit nicht als Mietobjekt für ältere Bürger dienen.

Von Frank Bürstenbinder