Das komplizierte Genehmigungsverfahren zur Errichtung von neuen Reihenhäusern im Wiesengrund ist offenbar abgeschlossen. Nach Informationen des Grebser Ortsvorstehers Harry Grunert kann die private Investmentgesellschaft Anlage & Kapital Deutschland auf Baurecht verweisen. „Die Nachricht aus dem Rathaus von der Baugenehmigung hat im Ortsteil Erleichterung ausgelöst. Erstens kann damit die letzte Brache am Wiesengrund ihrem ursprünglich geplanten Zweck zugeführt werden. Zweitens ist die Nachfrage enorm. Auch mich erreichen täglich Anrufe von Interessenten, die in Grebs nach Wohnraum suchen“, sagte der Ortsvorsteher der MAZ. Der Bauantrag war im Februar 2021 beim Landkreis eingereicht worden.

Langer Weg in Grebs

Vermutlich bedingt durch die Osterferien war am Dienstag keine Stellungnahme vom in Berlin ansässigen Investor zu bekommen. Bei ihrem letzten Gespräch mit der MAZ hatte Vorstandssprecherin Luise Dreßler angekündigt , dass die Anlage & Kapital Deutschland AG fest entschlossen sei, ihre Pläne in Grebs zügig umzusetzen. Das ist jetzt aber fast zwei Jahre her.

Niemand hatte damals damit gerechnet, dass der Weg bis zur Baugenehmigung so lange dauern würde. Schließlich ist die 2,5 Hektar große Fläche an der Landesstraße 88 trotz ihres langjährigen Dornröschenschlafs Bestandteil eines rechtskräftigen Bebauungsplans.

So sah es noch im Juli 2021 am Grebser Wiesengrund aus. Quelle: Moritz Jacobi

Wie schnell es jetzt auf der in Nachbarschaft des Görnsees und der ProCurand Seniorenresidenz gelegenen Baufläche weiter geht, ist momentan unklar. Bleiben die Projektentwickler bei ihren Plänen, dürfte ein erster Bauabschnitt mit der Errichtung eines Musterhauses beginnen. Zuvor muss das Bauland für 94 Reihenhauseinheiten vom erneuten Aufwuchs befreit und aufgefüllt werden. Schon 2020 hatte man mit der Entfernung wilder Gehölze begonnen. Nicht ohne Einfluss auf die größte städtebauliche Erweiterung von Grebs seit den 1990er-Jahren dürften die deutlich gestiegenen Baupreise und Engpässe beim Material sein. Allerdings ist die Investmentgesellschaft nicht neu im Geschäft. Die Anlage & Kapital Deutschland AG hat bereits 11.700 Wohneinheiten realisiert.

Von Frank Bürstenbinder