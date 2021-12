Bauhof von Groß Kreutz (Havel) rollt mit grünem Traktor zum Winterdienst

Jeserig

Kaum raus aus dem Herbstlaub, geht es rein in den Schnee. Für den Bauhof Groß Kreutz (Havel) gab es am Donnerstag den ersten großflächigen Winterdienst. Zwei mit Salzstreuer aufgerüstete Multicar rollten im Flockenwirbel vom Stützpunkt in Jeserig. Die Teams teilen sich das Gemeindegebiet in nördlich und südlich der Eisenbahnlinie. Öffentliche Flächen vor Kitas und Schulen müssen freigehalten werden. Feuerwehreinfahrten und Bushaltestellen gehören ebenfalls zu den Aufgabengebieten des Bauhofs.

Auf Wintereinbruch vorbereitet

Müssen kommunale Straßen zwischen Schenkenberg und Schmergow freigeschoben werden, tritt eine Prioritätenliste in Kraft. So schlimm kam es im Laufe des Tages jedoch nicht. „Laut Wetterbericht rechne ich mit einem kurzen Intermezzo. Trotzdem ist der Bauhof auf einen Wintereinbruch vorbereitet. Wir haben einen Bereitschaftsdienst eingerichtet und ausreichend Auftaumittel auf Lager“, berichtet Bauhof-Leiter Uwe Noak. Für einen allerersten Einsatz am vergangenen Wochenende wegen Glättestellen gab es Lob von Einwohnern. Das ist jedoch nicht immer so. „Leider werden die Menschen immer ungeduldiger. Dann wird gemeckert. Ein Winterdienst kann jedoch nicht überall gleichzeitig sein“, bittet Noak um Verständnis.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Bauhofmitarbeiter belädt im Stützpunkt Jeserig einen Multicar mit Streusalz. Am Donnerstag gab es den ersten großflächigen Winterdiensteinsatz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Damit es bei Schneefall und Glätte noch besser rollt, hat der Fuhrpark des kommunalen Bauhofs in dieser Woche Verstärkung bekommen. Die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) kaufte einen knapp 170 000 Euro teuren Traktor ein. „Wir werden drei Kollegen auf dem Schlepper einweisen. Dann kann das Fahrzeug zum Einsatz kommen. Für den Winterdienst ist am Heck bereits der Salzstreuer montiert“, berichtet Bauhof-Leiter Noak. Das 90 PS starke Gefährt kommt in grüner Originallackierung aus der Traktor-Schmiede von John Deere. Auf eine Sonderlackierung in Kommunalorange wurde aus Kostengründen verzichtet.

Fahrzeugschlüssel übergeben

„Der fabrikneue Traktor ist mit seinen Anbauteilen für zahlreiche Arbeiten geeignet. Diese reichen vom Winterdienst, Transporte bis hin zu Mäh- und Baumpflegearbeiten“, erklärte Franziska Berger. Die unter anderem für den Bauhof zuständige Verwaltungsmitarbeiterin übergab am Donnerstag den Fahrzeugschlüssel an Bauhof-Leiter Noak. Der schwärmt von der luftgefederten Komfortkabine, der Klimaanlage und dem Automatikgetriebe. Nützlich ist auch das Panoramafenster im Dachbereich für mehr Überblick bei Arbeiten mit dem Frontlader. Der John Deere löst einen bereits abgeschafften Unimog ab, der seinen langjährigen Dienst im Bauhof getan hat.

Groß Kreutz (Havel) investiert weiter

Andere Anbauteile, zum Beispiel ein Schiebeschild können von einem älteren Zetor-Bauhoftraktor übernommen werden. Ein Ausleger für Mäharbeiten im Bankettbereich wird im Frühjahr komplettiert. Auch im Haushaltsjahr 2022 investiert Groß Kreutz (Havel) in die technische Ausstattung des Bauhofs. So werden ein Mähwerk für einen Multicar, ein Rasenmäher, ein Schredder, ein Aufsitzgitter für einen Anhänger, ein Schlegelmäher ein Zyclonstreuer und eine Rohrreinigungsmaschine angeschafft. Derzeit gibt es zwölf Bauhofmitarbeiter, die in drei verschiedenen Teams (Hausmeister, Grünpflege, Bauteam) eingesetzt sind.

Von Frank Bürstenbinder