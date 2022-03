Brandenburg/H

Wer im aktuellen Katalog des Berliner Auktionshauses Karhausen blättert, traut seinen Augen womöglich gar nicht. Dass ein Wassergrundstück in Brandenburg an der Havel in die Versteigerung kommt, mag nicht so ungewöhnlich sein.

Der Einstiegspreis scheint hingegen sehr günstig für die mehr als 7000 Quadratmeter große Fläche am Ufer der Niederhavel im Stadtteil Neuendorf. Das Mindestgebot, mit dem die Bieter bei der Auktion einsteigen können, liegt bei 39.000 Euro.

Das 7288 Quadratmeter große Grundstück nahe dem Breitlingsee endet an zwei Wasserfronten, im Norden an die Niederhavel und im Süden an der Plane. Das bekannte Restaurant Buhnenhaus befindet sich in der direkten Nachbarschaft. Die Neuendorfer Fähre grenzt an das Grundstück.

Zum Leuchtturm am Breitlingsee sind es von dem zur Versteigerung stehenden Grundstück gerade einmal 400 Meter Fußweg. Die Malge ist ebenfalls nicht sehr weit entfernt.

Wie das meiste im Leben, hat auch dieses Wassergrundstück, das mit einigen Laubbäumen und Kiefern bewachsen ist, einen Haken für mögliche Käufer und künftige Nutzer.

Bootsstege denkbar

Die 7000-Quadratmeter-Fläche liegt im Außenbereich und im Landschaftsschutzgebiet. Eine Bebauung wird also schwerlich möglich sein. Das Auktionshaus Karhausen hält eine Freizeitnutzung und vielleicht sogar die Errichtung von Bootsstegen für denkbar, macht in dieser Hinsicht aber keine Zusagen.

Das zur Versteigerung stehende Grundstück von oben, jenseits des kleinen Bootsanlegers (linke Bildhälfte). Quelle: Blom/Auktionshaus Karhausen

Für den gesamten Komplex des Gutes liegt das Mindestgebot bei 39.000 Euro zuzüglich Aufgeld. Auktionator Matthias Knake sieht „die Chance auf einen preiswerten Erwerb“.

Gebote liegen oft deutlich höher

Ob der Hammer allerdings bei einem Betrag unter 40.000 Euro fällt, scheint fraglich. Denn bei vergangenen Karhausen-Auktionen sind diverse Objekte weit oberhalb des Mindestgebots über den Ladentisch gegangen.

Die Versteigerung des ehemaligen Bahnbetriebsgeländes in Brandenburg an der Havel begann im Juni 2020 mit einem Bieter, der 50.000 Euro bezahlen wollte. Am Ende ersteigerte ein Berliner Architekt die rund zwei Hektar große Liegenschaft für 940.000 Euro.

Gewerbegebiet Wust und Schloss Plaue

13.000 Quadratmeter des Gewerbegebiets Wust waren im folgenden September mit 890.000 Euro inseriert. Der Hammer fiel schließlich dreimal, nachdem Matthias Knake 1,49 Millionen Euro als Summe aufgerufen hatte.

Auch das ehemalige Arbeitsamt in Hohenstücken mauserte sich vom Ladenhüter zum Verkaufshit. Auf das Mindestgebot von 2,45 Millionen Euro legten die erfolgreichen Bieter noch fast eine halbe Million Euro drauf. Für 2,91 Millionen Euro erhielt die Firma Senas Immobilien Aktiengesellschaft im Juni 2021 den Zuschlag.

Auktion am 25. März in Berlin und online

Fast auf den Tag genau 16 Jahre ist es her, dass das Christian Kolbe das inzwischen als Hotel genutzte Plauer Schloss für gut 260.000 Euro ersteigerte.

Die aktuelle Auktion mit dem Neuendorfer Wassergrundstück als erstem Versteigerungsobjekt findet am 25. März 2022 ab 12 Uhr in Berlin im Auditorium Friedrichstraße statt. Inwieweit Saalpublikum gestattet ist, hängt von den dann geltenden Regeln ab.

Das Auktionshaus Karhausen überträgt die Versteigerung von fast 50 Immobilien zudem live auf seiner Internetseite.

Von Jürgen Lauterbach