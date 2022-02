Brandenburg/H

Projektentwickler gesucht für ein mögliches Wohngebiet an der Brielower Landstraße! Noch im März will Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) den Stadtverordneten einen Beschluss zur Abstimmung vorlegen, um eine so genannte Konzeptausschreibung auf den Weg zu bringen.

Bauland für Brandenburg an der Havel

Es geht um ein etwa sieben Hektar großes Gebiet, das bislang für den Spargelanbau genutzt wurde. Es gehört der Stadt, war lediglich für die Agrarnutzung verpachtet. Es hat eine Ost-West-Ausdehnung von etwa 400 Metern, in Nord-Süd-Richtung sind es 170 Meter. Das Areal wird eingefasst von Brielower Landstraße, Fritze-Bollmann-Weg, Rüleckens Weg und Schienenweg.

Bis zu 100 Baugrundstücke

Die Nettobaufläche beträgt 5,5 Hektar. Daraus ableitend könnten etwa 100 Baugrundstücke mit einer Fläche von jeweils etwa 550 Quadratmetern entstehen. Fürs Planen und Erschließen des Areals soll ein Vorhabenträger gefunden werden, er verpflichtet sich per städtebaulichem Vertrag, baureife Grundstücke herzustellen.

Projektentwickler stehen bereit

„Ein möglicher Projektentwickler kann das Gebiet entwickeln, erschließen und parzellieren, anschließend an bauwillige Familien verkaufen“, sagt Scheller. Er ist optimistisch, dass sich schnell ein Vorhabenträger findet, der bereit ist, in Risiko und Vorleistung zu gehen. „Da finden sich auch Akteure aus der Stadt. Manche melden sich schon, bevor wir überhaupt ausgeschrieben haben, und fragen, wann es denn endlich losgeht.“

Zuzug nach Brandenburg an der Havel

Die Nachfrage nach Bauland sei ungebrochen. In den vergangenen drei Jahren seien 1000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze hinzugekommen, die Marke von 30.000 wurde gebrochen. Zudem gebe es nach einem kleinen Knick im Jahr 2020 wieder einen Zuwachs an Einwohnern. Im Vorjahr seien etwa 700 hinzugekommen, nunmehr liegt die Zahl bei 72.747 Einwohnern. Die neuen Brandenburger seien vor allem in den Altersgruppen bis 40 Jahren zu verorten, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Deshalb wisse man, dass viele junge Familien zuziehen, die entsprechend Wohnraum suchen.

Nachfrage nach klassischem Eigenheim

Das könne im Mietwohnungssegment sein oder Eigentum in Mehrfamilienhaus. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach dem klassischen Eigenheim sehr hoch, da wolle man entsprechende Angebote schaffen. „Ich will die Gebiet nicht gegeneinander ausspielen, aber im Gegensatz zum Packhof können wir hier auch das Land aus der Hand geben und an einen Vorhabenträger delegieren“, sagt Scheller.

Pläne müssen geändert werden

2020 hatten kommunale Stadtplaner eine eigene Studie vorgestellt, an welchen Stellen noch Wohnbauten errichtet werden könnten. Darunter war auch der Acker gegenüber des Beetzsee-Centers. Auch die Freien Wähler hatten sich in der Stadtverordnetenversammlung für das Erschließen neuer Wohngebiete stark gemacht.

Für ein Ausweisen als Wohngebiet müsste allerdings der Flächennutzungsplan geändert werden, bislang ist dort noch die Agrarnutzung vorgesehen. Zudem muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Doch zuallererst sollen die Projektentwickler Ideen einreichen, wie ein künftiges Wohngebiet einmal aussehen könnte.

Von André Wirsing