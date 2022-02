Brandenburg/H

Not macht erfinderisch: Die Nachfrage nach Eigenheimen und entsprechenden Baugrundstücken ist ungebrochen hoch, im Ortsteil Kirchmöser ist das Bauland besonders knapp, weil es häufig Konflikte mit angrenzenden Industrie- und Gewerbeflächen gibt. Erst jüngst ist es gelungen, ein Mini-Baugebiet in der Falkenstraße an eine Gesellschaft zu veräußern, welche fünf Eigenheime dort hinstellt. Ein großes – in Aussicht gestelltes Wohngebiet – gegenüber vom Platz der Einheit, an Ufer- und Bahnhofstraße braucht noch einige Zeit an Planungsvorlauf.

Fündig geworden in alten Akten

Die Stadtplaner haben nun mal ihre Akten durchgesehen – und sind fündig geworden. 2008 hatte die Verwaltung mal einen Bebauungsplan „Wohnsiedlung Büdnerweg“ auf den Weg gebracht, der hatte es bis zur Auslegung geschafft, aber nicht zum Beschluss. Der Büdnerweg führt als Verbindung zwischen Mahlenzien und Wusterwitz oberhalb der Regionalbahnstrecke durch Kirchmöser-Dorf und liegt an einem leicht abfallenden Hang.

Zwei Eigentümer für eine Fläche

Die Fläche gehört zwei Eigentümern, die sich wohl nicht einig waren, als es darum ging einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt abzuschließen – darin ist in den meisten Fällen geregelt, dass die Bauherren beziehungsweise Projektentwickler die Kosten fürs Planen und Erschließen übernehmen.

Der Büdnerweg in Kirchmöser ist Teil der Verbindung zwischen Mahlenzien und Wusterwitz. Quelle: Carsten Eichmüller

Probleme mit dem Regenwasser

Mittlerweile gibt es Interesse von einem Vorhabenträger, das Baugebiet zu entwickeln, zu erschließen und zu vermarkten, sagt Martin Dornblut, er ist Fachbereichsleiter für Stadtplanung im Rathaus. „Das alte B-Plan-Verfahren ruht schon zu lange, das muss neu gemacht werden.“ Zu klären seien auch Probleme mit der Regenentwässerung – nördlich des Baugebietes liegt ein Acker, wegen der Hanglage würden größere Regenmengen durch Wohngebiet rauschen. Aber das Problem sei technisch lösbar.

Bebauung in einer Reihe

Wegen der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung und der unmittelbaren Nachbarschaft zum Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Wald- und Seengebiet“ ist nur ein einreihiges Bebauen möglich. Das Grundstück hat eine Frontlänge von etwa 300 Metern. Rechnet man pro Grundstück zehn Meter Front fürs Haus plus drei Meter Abstandsfläche auf jeder Seite, kommt man auf 15 bis 18 Eigenheime, die hier entstehen könnten.

Dritter soll Fläche übernehmen

„Ich gehe davon aus, dass ein Dritter nun das Grundstück übernimmt, damit alles aus einer Hand kommt“, sagt Dornblut. „Wenn er sich mit den bisherigen Eigentümern über einen Verkauf einig wird, können wir mit dem Planverfahren sofort loslegen.“

Von André Wirsing