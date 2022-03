Brandenburg/H

Das Haema-Blutspendezentrum in der Kirchhofstraße schließt bis mindestens bis Anfang April, alle Mitarbeiter pendeln jetzt nach Berlin oder Potsdam. „Am Gebäude finden Baumaßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes statt“, sagt Haema-Sprecherin Britta Diebel der MAZ.

Noch keine Übergangstermine für Vollblutspender

Plasmaspenderin Theresa Schulz kommt nicht ins Blutspendezentrum. Quelle: André Großmann

Kunden zweifeln mittlerweile an der Kommunikation des Unternehmens, denn selbst intern scheint man sich nicht einig. „Wir werden den Kalender für die Vollblutspender wieder freischalten“, sagt die Brandenburger Zentrumsmanagerin Heike Rabe auf MAZ-Nachfrage. Sie betonte zunächst, dass diese während der Baumaßnahmen Dienstag und Donnerstag zur Haema kommen könnten. Das kann Britta Diebel aber so nicht bestätigen und stellt fest, dass die Haema noch in der Terminplanung ist. Laut einem Facebook-Post sucht das Unternehmen seit dem 5. März Termine für Brandenburger Vollblutspender, konkrete Daten stehen immer noch nicht fest.

Zentrumsmanagerin hat eine Bitte

Laut Zentrumsmanagerin Heike Rabe kommen jeden Monat mehr als 600 Besucher ins Blutspendezentrum. Dazu zählt auch Theresa Schulz, die einmal pro Woche Plasma und einmal im Jahr Blut spendet. Pro Monat fallen ihr also Einnahmen in Höhe von 80 Euro weg. „Das ist schade, ich hätte mir mehr Informationen gewünscht“, sagt sie der MAZ. Heike Rabe bittet alle Brandenburger während der Bauphase zu pendeln.

Als nächstgelegene Einrichtung empfiehlt sie dafür das Spendenzentrum im Potsdamer Stern-Center. Das ist für Theresa Schulz in Zeiten steigender Preise aber keine Option. Sie hofft nur, dass sie Anfang April wieder in Brandenburg an der Havel spenden kann und die Daten zur Wiedereröffnung bald verfügbar sind. Denn mit den 80 Euro für die Plasmaspende will sie sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen.

Von André Großmann