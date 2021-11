Brandenburg/H

In der August-Bebel-Straße ist am Donnerstag der Grundstein für das Soziale Zentrum der Volkssolidarität gelegt worden. In einem 60 Meter langen Viergeschosser kommen 25 Mietwohnungen, eine Begegnungsstätte sowie der Ambulante Pflegedienst unter.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Besonderheit: Der Bau wird komplett aus Holz und Stroh errichtet. Deswegen gab es auch keinen klassischen Grundstein, sondern eine Zeitkapsel, die in einer strohgefüllten Holzkiste versenkt wurde.

Mittelpunkt im Quartier

„Ein soziales Zentrum mit Begegnungsstätte ist auch immer ein Mittelpunkt in einem intakten Quartier“, sagt VS-Vorstandsvorsitzende Ines Große. Schon lange plane die Organisation, in Brandenburg an der Havel einen Neubau zu errichten, sie habe Markt, Wettbewerb und Zukunftsaussichten ausführlich analysiert.

Viele ältere Menschen

Mittelmark-Geschäftsführer Dirk Brigmann sieht gerade in der Stadt Bedarf an Wohnraum für ältere Menschen. „In Brandenburg an der Havel wohnen mehr als 20.000 Menschen, die älter als 65 Jahre sind. Die meisten von ihnen wollen in den eigenen vier Wänden alt werden.“ Man setze auf die drei Eckpunkte Wohnen, Pflege und Gemeinschaft.

Holzbau fürs Klima

Architekt Matthias Wegner hat sich seit 2003 auf Holzbau spezialisiert, diverse Kitas und Wohnbauten so errichtet, zuletzt 2019 auch das neue Regionalzentrum der Volkssolidarität in Luckenwalde. „Alle reden vom Klimaschutz, wir machen ihn mit unsere CO-2-freien Bauweise.“ Als spezialisiertes Ingenieurbüro arbeitet auch Schäferwenninger Projekt an dem Bau mit, das vor zwei Jahren den Deutschen Holzbau-Preis erhalten hat. „Vor acht bis zehn Jahren wäre so etwas als gewagtes Bauvorhaben bezeichnet worden, heute wissen wir es besser.

Im November 2022 soll das Projekt fertig sein und übergeben werden. Der Landesverband der Volkssolidarität investiert 6,9 Millionen Euro in ihr bislang größtes Neubau-Vorhaben im Land Brandenburg.

Von André Wirsing