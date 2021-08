Brandenburg/H

Diesmal hat der Landesbetrieb Straßenwesen zügig auf die Superstaus auf dem Zentrumsring reagiert: Am vorigen Freitag wurde begonnen, direkt am Knoten Fontanestraße / August-Bebel-Straße /Willi-Sänger-Straße zu bauen. „Dabei musste in Richtung Nord/Hohenstücken von vier auf einen Fahrstreifen an diesem Knotenpunkt reduziert werden. Das hat zu Staus geführt. Am Dienstag wurden deshalb Anpassungen der Lichtsignalsteuerung vorgenommen, um Verbesserungen in der Steuerung für einzelne Freigabezeiten zu erreichen“, sagt LS-Sprecher Steffen Streu.

Viele Stau-Faktoren

Dennoch werde es in den kommenden Monaten weiter zu Staus kommen. „Eine andere Lösung wird es in der Bauphase bis voraussichtlich Ende des Jahres nicht geben, weil auch die Straßenbahn mit signalisiert werden muss. Die zeitweiligen Schließungen der Schrankenanlagen in der August-Bebel-Straße tragen zu den Einschränkungen des Fahrzeugverkehrs bei.“

Staufalle: Die Fontanestraße ist stadtauswärts von vier Fahrspuren auf eine eingeengt. Quelle: André Wirsing

Ausfahrt für Busse und Feuerwehren

Hinzu kommen erschwerende Umstände, beispielsweise dass die Ausfahrt von Feuerwehr und Rettungsdienst unmittelbar an der Baustelle anliegt. Zudem gibt es an der Einmündung Karl-Marx-Straße auch den großen Platz, auf dem viele Busfahrer der Verkehrsbetriebe VBBr ihre Ruhezeiten verbringen. Danach müssen die Busse auch wieder in den fließenden (oder stehenden) Verkehr eingefädelt werden.

Schrittweise flüssiger

Am Dienstag lief der Verkehr schon etwas flüssiger. Dennoch rückte am Mittwoch noch einmal ein Techniker des führenden Ampelherstellers Swarco an, um die Laufzeiten der Lichtsignalanlagen erneut mittels seines Laptops anzupassen. Eine befriedigende Lösung für jeden Verkehrsteilnehmer könne es aber nicht geben, sagt auch er. „Jeder will alles und am besten sofort haben. Das geht aber unter den Bedingungen dieser Baustelle nicht.“

Bauarbeiten noch bis April

Noch bis Ende April 2022 soll der Abschnitt der Bundesstraße 102 zwischen der Gördenbrücke und dem Altstadt-Bahnhof komplett erneuert werden. Doch endet die Etappe schon an der neuen Einfahrt zur Spittastraße wegen der möglicherweise ab dem kommenden Jahr (wahrscheinlich aber erst 2023) beginnenden Arbeiten zum Neubau der Brücken der Bundesstraße 1 über der Zanderstraße. Da will man nicht Gefahr laufen, dass die neue Straße unten durch die Bauarbeiten oben gleich wieder in Mitleidenschaft gezogen wird.

Von André Wirsing