Brandenburg/H

Eltern haben lange dafür gekämpft: Die Bushaltestelle am Freiheitsweg an der Brielower Grenze wird neu und sicherer gebaut. Seit Montag laufen dazu die Bauarbeiten auf Hochtouren. Die Haltestelle ist bereits abgebaut und ein paar Meter weiter ein Behelfshalt eingerichtet. Während der Bauzeit ist die Landesstraße 98 dafür in Höhe der Haltestelle halbseitig stadtauswärts in Richtung Brielow bis Dienstagabend gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Während die Haltestelle sicherer wird, spielen sich an der Kreuzung indes seit der Baustelleneinrichtung chaotische Szenen mit Beinahe-Unfällen ab. Dort ist auch der Abzweig zum Seehof auf der einen Seite und gegenüber nach Butterlake. Schlechte Sicht in allen Richtungen führen dort zu brenzligen Situationen.

Die Sicht nach rechts ist gleich Null. Die Baustelleneinrichtung an der Brielower Grenze. Quelle: Rüdiger Böhme

Während sich an der halbseitigen Sperrung der Verkehr stadtauswärts staut, biegen aus den beiden Seitenstraßen die Autos auf die Landesstraße und kommen den Autofahrern, die sich gerade in einer Lücke im Gegenverkehr an der Baustelle vorbeiquälen, urplötzlich entgegen. Zwar gilt Tempo 30, das ändert jedoch nichts an der Unübersichtlichkeit des Bereiches.

Straße ab Mittwoch wieder frei

Nach Angaben von Stadtsprecherin Angelika Jurchen sind die Pflasterarbeiten bis Dienstagabend beendet. Dann soll die Baustelleneinrichtung abgebaut werden. Anschließend soll die Haltestelle noch eine neue Überdachung bekommen.

Die Haltestelle nutzen morgens rund 20 Schulkinder, die den Bus zur Grundschule Radewege nehmen. Wegen der regen Bautätigkeit und Zuzugs vieler Familien an der Brielower Aue wächst die Zahl der Schüler, die dort in den Bus steigen, stetig.

Haltestelle bisher zu klein

Der Wartebereich an der Haltestelle ist jedoch längst zu knapp, damit alle in sicherem Abstand zur Landesstraße 98 warten können. Morgens bringen daher viele Eltern ihre Kinder selbst zum Bus und warten, bis diese sicher eingestiegen sind.

Bereits vor einem Jahr gab es dort Vor-Ort-Besichtigungen mit Eltern, Polizei und Behörden. Dabei waren das Straßenverkehrsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark, das Amt Beetzsee und die Stadt Brandenburg. Diese ist nun federführend bei der Baustellenbeauftragung.

Die Stadtverwaltung spricht im September 2018 von einer „erhöhten Gefährdung“ durch eine Sogwirkung für Kinder durch vorbeifahrende Lastwagen. Der Druck zum Handeln war also dringend geboten.

Von Marion von Imhoff