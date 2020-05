Die Dauerbaustelle Autobahn 2 fordert Geduld bis in den Herbst

Mittelmark

Jahrelang schon steckt der brandenburgische Abschnitt Autobahn 2 in einer Dauerbaustelle, kaum sind ein paar Kilometer erneuert, kommen die nächsten dran. Tatsächlich lässt der Landesbetrieb Straßenwesen nun wieder die Fahrbahndecke aufreißen. Die Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Netzen in Fahrtrichtung Berlin wird die Auto- und Lastwagenfahrer noch bis in den Oktober hinein begleiten. Auf rund 3,5 Kilometern Länge wird dort die Fahrbahn vom sogenannten Betonkrebs befreit. Auch neue Schutzplanken entstehen.

Während der Baustellen-Regelung sind auch provisorische Schutzplanken aufgestellt. Bei einem Vor-Ort-Termin hat der Straßenbaulastträger nun Feuerwehrleuten ein neues Not-Öffnungssystem dieser Baustellen-Planken präsentiert. An drei Stellen können die Leitplanken für den Notfall jeweils um zwölf Meter aufgeschoben werden. Das ermöglicht das Umleiten des Verkehrs während eines Unfalls. Möglich ist nun auch, die Fahrbahn zu wechseln für die Retter, etwa, wenn in den engen Spuren der Baustelle keine Rettungsgasse gebildet werden kann.

Feuerwehr : „Technische Errungenschaft“

„Das ist eine wichtige große technische Errungenschaft“, sagt dazu Denny Back, der stellvertretende Ortswehrführer von Lehnin. „Sie ist sehr wichtig, weil wir so auf der Gegenspur zum Unfall fahren und durch die Notöffnung der Schutzplanken dann zum Unfallopfer gelangen können. In Baustellen ist es oft schwierig, wegen der Enge Rettungsgassen für große Einsatzfahrzeuge zu bilden“, so Denny Back.

Während der Bauarbeiten läuft der Verkehr ausschließlich auf der Richtungsspur nach Hannover. Freigegeben ist diese Passage für Tempo 80. Die Abfahrt Netzen in Richtung Berlin ist gesperrt. Wer aus Richtung Magdeburg kommend in Netzen abfahren wollte, muss nun die Anschlussstellen Lehnin oder Brandenburg nehmen. Die Abfahrt auf der Gegenspur wird im Dezember für fünf Tage dichtgemacht, um die neue Asphaltdecke auftragen zu können.

Um das Risiko von Auffahrunfällen zu minimieren, sind nach Angaben des Landesbetriebes während der Bauarbeiten in beiden Richtungen Stauwarnanlagen in Betrieb.

Auch bei Wollin herrscht Baubetrieb

Doch nicht nur bei Netzen herrscht auf der Autobahn 2 Baubetrieb. Auch westlich davon, nahe der Anschlussstelle Wollin, gibt es noch bis zum 5. Juni Verkehrsbehinderungen. Dort erneuern Bauleute den Mittelstreifen. Weil es mehrere Baustellen-Zufahrten gibt, dürfen die Verkehrsteilnehmer nicht schneller als 60 Stundenkilometer fahren. Auch in dieser Baustelle soll eine mobile Stauwarnung für mehr Sicherheit sorgen.

In die Autobahnen in Potsdam-Mittelmark einschließlich des Dreiecks Werder fließen allein in diesem Jahr 21,3 Millionen Euro. Seit Jahren werden wieder die von der Alkali-Kieselsäure-Reaktion beschädigten Fahrbahndecken aufwendig abgetragen und erneuert.

Von Marion von Imhoff