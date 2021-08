Brandenburg/H

Der Stau in der Innenstadt geht noch vier Wochen weiter – frühestens Ende August wird die Fahrbahn der Steinstraße für den motorisierten Verkehr wieder frei gegeben, sagt der städtische Straßenexperte Peter Reck.

Barrierefreier Übergang fehlt

„Derzeit wird noch der Übergang für behinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen gebaut, da müssen die Arbeiter noch auf die andere Straßenseite wechseln. Weil die Fugen zwischen den geschnittenen Steinen vermörtelt werden, muss die Konstruktion entsprechend aushärten.“ Der eigentlich acht Meter breite, nun aber viel schmalere Streifen befindet sich zwischen den beiden versetzt stehenden Haltestellen der Verkehrsbetriebe VBBr.

Busse verkehren wieder

Die Stationen waren in den vergangenen Monaten ebenfalls behindertengerecht umgebaut worden. Seit diesem Montag verkehren die Busse auch wieder in beide Richtungen, nachdem nun auch die Haltestelle in Richtung Jacobstraße (vor dem Kino) frei gegeben worden ist. Neben der Straßenbahnlinie 6 verkehren hier die Buslinien D, F, G, W, N1 und N4.

Einbahstraße bleibt

Zuvor musste noch die Schranke wieder auf die andere Straßenseite versetzt werden, weil nun auf der Fahrbahnseite in Richtung Neustädtischer Markt die zweite Hälfte der Fußgängerüberquerung hergestellt wird. Die Einbahnstraßenregelung bleibe bis auf Weiteres bestehen, heißt es von den VBBr.

Der Innenstadtstau reicht zurück bis zur Krakauer Straße und zum Grillendamm. Quelle: André Wirsing

Zwei Bauherren an einer Stelle

Bislang war immer der Bauzeitraum vom 6. April bis zum 31. Juli kommuniziert worden, da sollten Haltestellen und der vom Behindertenbeirat vehement geforderte Überweg fertig sein. Nun dauert es also einen Monat länger. Aber es dürfte mal wieder an der Tatsache liegen, dass die Haltestellen von den VBBr, der Weg hingegen von der städtischen Tiefbauverwaltung verantwortet werden, statt koordiniert aus einer Hand zu arbeiten.

Staus in der Innenstadt

Unterdessen stehen die meisten Autofahrer stadteinwärts morgens und nachmittags im Stau, dieser reicht nicht selten bis zur Krakauer Straße und zum Grillendamm zurück, weil der Verkehr am Neustädtischen Markt nach links in die Sankt-Annen-Straße nicht abfließen kann.

Schlechteres Baumaterial

Und es gibt auch noch mehr Ärger: „Ich habe mir gerade den neuen vermeintlich barrierefreien Überweg in der Steinstraße gesehen. Da werde ich schon sauer, wenn da Steine von der Stadt verbaut werden, die weniger glatt sind als die für die Radfahrer in unserem Haltestellenbereich und entlang der Steinstraße für die Radfahrer“, sagt VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler.

Bunter Materialmix

Mittlerweile gibt es auf der 395 Meter langen Steinstraße einen seltsam anmutenden Materialmix – von dem 1999 aus Gründen des Denkmalschutzes verlegten Pflaster und geschnittenem Großpflaster auf der Fahrbahn, Holperpflaster in den Parkbuchten sowie Mosaikpflaster und Granitplatten auf den Gehwegen.

Dauerbaustelle Steinstraße

Immer wieder wird an der Steinstraße herumgewerkelt: 2011 wurde der einigermaßen ebene Radfahrstreifen in Richtung Steintorturm gebaut, 2014 folgte der Radstreifen in der Gegenrichtung. Immer war der motorisierte Verkehr beeinträchtigt, damals auch der Straßenbahnverkehr. Auch die Haltestellen-Bahnsteige waren schon einmal erhöht worden, entsprachen aber nicht den EU-Normen mit beispielsweise taktilen Elementen und Aufmerksamkeitsfeldern für Blinde und Sehschwache.

Ärger um Veloschienen

Ärger hatte es schon im Vorfeld der Baustelle gegeben. Der Überweg ist jetzt nur noch die kleinstmögliche Lösung für mehr Verkehrssicherheit. Ursprünglich sollten auch – zumindest abschnittsweise – so genannte Veloschienen verbaut werden, die verhindern sollen, dass Fahrräder sich in den Gleisen verkeilen und die Fahrer stürzen.

Radler müssen übers Gleis

Und gerade in den Haltestellenbereichen müssen die Radfahrer wechseln: Weil die Seiten-Radfahrstreifen zu schmal sind und die Bahnsteige in die Fahrbahn ragen, können Radler nur zwischen den jeweils zwei Schienen vorbeifahren, müssen nach dem Passieren auch wieder zurück an den Rand wechseln. Doch Liefer- und Herstellerprobleme machten das Vorhaben zunichte. Nun sollen Veloschienen-Abschnitte an der nächsten VBBr-Baustelle in der Großen Gartenstraße erstmals installiert werden.

Von André Wirsing