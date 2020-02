Beatles-Double aus Tschechien rocken die Werft

Brandenburg/H

In der Reihe „Werftkonzerte“ des Brandenburger Eventtheaters war am Freitag die tschechische Band „Pangea“ mit ihrer Beatles-Liveshow zu Gast. Bevor die Künstler die Bühne betraten, nahm Hank Teufer, Chef des Eventtheaters, das Mikrofon.

Teufer erinnerte an den Anschlag diese Woche in Hanau. So bat er um eine gemeinsame Minute des Schweigens vor Beginn des Konzertes, um Anteilnahme mit den Hinterbliebenen der Opfer des feigen Anschlages zu zeigen. Eine Bitte, der im Saal jeder folgte.

Auftakt mit She Loves You

Kurz darauf sollte es aber losgehen. Über die Lautsprecher war zu hören, wie jemand am Sendersuchlauf eines Radios drehte. Zu hören waren Hits der 70er und frühen 80er Jahre.

Wenig später stand „Pangea“ auf der Bühne, das sind Petr John (alias John Lennon – Gesang, Gitarre, Keyboards), Filip Badalik (alias Paul McCartney – Gesang, Bass, Gitarre), Zdenek Zouzelka (alias George Harrison – Gesang, Gitarre) und Ondrej Kollar (alias Ringo Starr – Schlagzeug).

Vier Tschechen spielen Beatles-Hits. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit „She Loves You“ begann ein Reigen von knapp zwei Stunden Beatles-Songs. „Pangea“, so wird der letzte zusammenhängende Superkontinent bezeichnet, sind fünf Tschechen, die eigentlich ihre Pilzkopfperücken überhaupt nicht benötigen.

Denn ihre Liveshow bringt die Zuschauer sofort in die Beatleszeit zurück. So verwundet es auch nicht, dass das zumeist reifere Publikum schnell dem Sound folgt, sich dicht an die Bühne drängte, mitschwang oder sogar mitsingt.

Hits ohne Ende

Zum Repertoire gehören nahezu alle Beatles-Hits, von „All My Loving“ bis „You're Going to Lose that Girl“, aber es fehlten auch nicht die bekanntesten unter ihnen. Da war „Come Together“ genauso dabei wie „Help“, „Let it Be“, „Roll Over Beethoven“, „Sgt. Peppers’ Lonely Hearts Club Band“ und „Yellow Submarine“.

Nach textsicheren knapp 60 Minuten kommt die Pause gerade recht, um sich an der Bar einen Drink zu holen und die Kehle anzufeuchten.

Tanzen mit Lucy

Danach ist das Publikum noch dichter an der Bühne und im Hintergrund ist Platz für das ein oder andere Tanzpärchen, das sich bei Songs wie „Lucy in The Sky with Diamonds“ eng aneinanderschmiegt.

Sollten die vier Tschechen gedacht haben, sie dürften am Ende ihrer Show einfach von der Bühne, haben sie nicht mit dem Publikum gerechnet. Als Zugabe fordern die Zuhörer mehr und bekommen es auch.

Mit „Hey Jude“ und „Imagine“ begeistert die Band weiter und holt sich lang anhaltenden Applaus.

Von Rüdiger Böhme