Brandenburg/H

Mit einem dicken Scheckheft in der Tasche hat Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Montag das Rathaus in Brandenburg an der Havel aufgesucht. Dort übergab er an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) mehrere Zuwendungsbescheide für Fördermittel in beinahe achtstelliger Höhe.

Viel Geld für Brücken-Neubau am Altstadt-Bahnhof

Für den Ersatzneubau der Brücke am Altstadt-Bahnhof hat der Verkehrsminister einen Förderbescheid in Höhe von knapp 7,4 Millionen Euro übergeben. Entstehen soll ein moderner Verkehrsknoten in der Innenstadt, der gleichzeitig die Verkehrssicherheit deutlich erhöht.

Wichtiger Verkehrsknoten

„Die Brücke ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Innenstadt von Brandenburg an der Havel. Deshalb wollen wir gemeinsam mit der Stadt alles dafür tun, um zügig mit dem Ersatzneubau beginnen zu können. Bei der Planung der Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Brandenburg an der Havel mit dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg wird modernste Technik verwendet und verbaut. Die neue Brücke soll damit nicht nur das abgerissene Bauwerk aus den 1960er Jahren ersetzen, sondern auch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und die Lebensqualität der Anwohner verbessern.“

Millionen für Stadtentwicklung

Weitere 2,23 Millionen Euro hat Beermann für diverse Stadtentwicklungsprojekte verteilt. So gibt es unter anderem 350.000 Euro für die Fertigstellung des Projekts „Grünachse Nord“. 135.000 Euro gibt es für den Rückbau des „Clubs am Turm“ in Hohenstücken, 250.000 Euro für den Abriss leerstehender Wohnblöcke in Hohenstücken. Nochmals 250.000 Euro gibt es für das Sanieren von Altbauten wie der ehemaligen Waffelfabrik und das ehemalige E-Werk.

Bisher wurden unter anderem das Umfeld des Saldern-Gymnasiums neugestaltet und die Gebäudehüllen der Nicolaischule und des ehemaligen Tramdepots in der Bauhofstraße saniert.

Sozialer Zusammenhalt in Hohenstücken

Im Programm zum sozialen Zusammenhalt erhält die Stadt Brandenburg an der Havel 550.000 Euro Bundes- und Landesmittel unter anderem für die barrierefreie Umgestaltung öffentlicher Räume, die Sanierung des Sportplatzes der Wilhelm-Busch-Schule und das Quartiersmanagement.

Bisher wurden unter anderem das Bürgerhaus saniert, das Umfeld von Bürgerhaus und Förderschule neugestaltet und neue Wegeverbindungen in Hohenstücken geschaffen sowie der Themengarten „Mensch“ gestaltet.

Fischkutter wird auch saniert

Zusätzlich gibt es 700.000 Euro Bundes- und Landesmittel für die Sanierung der Eichamtsstraße und der Neustädtischen Wassertorstraße. Über 4000 Euro freut sich der Verein Historischer Hafen für das Sanieren des 120 Jahre alten Fischtransporters „Lina Marie“.

Von André Wirsing