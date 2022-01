Päwesin

Schon zwei Mal ist das Beethoven-Jahr wegen Corona ausgefallen. An diesem Sonnabend wollen Liane und Frank Wasser den Faden ihres gestutzten Kulturbetriebes wieder aufnehmen. Und zwar im „Stall“, einem zum Veranstaltungsort umgebauten Wirtschaftsgebäude mitten in ihrer sanierten Hofanlage in der Päwesiner Fischerstraße. Rund 20 Konzerte für alle Altersgruppen will das Ehepaar 2022 zur Aufführung bringen. Den Anfang macht eben Beethoven, dessen 250. Geburtstag schon 2020 würdig begangen werden sollte.

Marco Reiß (l.) und Frank Wasser spielen an diesem Sonnabend Beethoven in Päwesin. Quelle: promo

„Wir wollen mit dem Start in die private Konzertreihe ein Zeichen setzen. Auch in schwierigen Zeiten soll Kultur auf dem Land möglich bleiben. Wir freuen uns riesig auf den Neuanfang“, sind sich die Wassers einig. Wegen der hohen Ansteckungszahlen geht es auch in Päwesin nicht ohne besondere Vorkehrungen. Nur etwa 60 von 100 Plätzen werden besetzt, um Abstand zu wahren. Außerdem müssen sich alle Beethoven-Freunde den 2G-Plus-Regeln anpassen. Dafür können sie die beiden vom Hausherren Frank Wasser (Klavier) und Marco Reiß (Violine) vorgetragenen Sonaten ohne Masken genießen. Einige Karten für den um 15 Uhr beginnenden Start in die Stall-Saison sind noch erhältlich.

Künstler moderieren Auftritt

Wasser und Reiß kennen sich schon lange von gemeinsamen Auftritten. Beide Musiker engagieren sich seit Jahren für den Kulturbetrieb abseits der großen Metropolen. Während Wasser vor über 20 Jahren die Havelländischen Musikfestspiele ins Leben rief, holt der gebürtige Magdeburger Reiß regelmäßig Jazz und Klassik ins Kloster Jerichow. Wasser stammt aus Trier, gibt als Pianist Konzerte auf der ganzen Welt – wenn Corona seine Tourneen nicht verhindert. Zusammen werden sie Beethovens Sonate in G-Dur und die Sonate in A-Dur, auch als Kreutzersonate bekannt, zu Gehör bringen. Die Künstler spielen nicht nur auf ihren Instrumenten, sondern moderieren ihren Auftritt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Früher Stall, heute Veranstaltungsort in Päwesin. Der Name ist geblieben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Da gibt es allerhand über Beethoven und die gespielten Stücke zu erfahren. „Wir erzählen gern um die Musik herum. Denn Musik wird auf der Erde und nicht im Himmel gemacht“, sagte Wasser der MAZ. Wie die Kreutzersonate zu ihrem Namen kam, soll an dieser Stelle nicht vorweggenommen werden. Doch die Erklärung gibt Auskunft darüber, warum das Stück mit einer tragisch-komödiantischen Note behaftet ist. Telefonische Kartenbestellungen sind unter 033838/3 09 99 möglich.

Festspiele zu Gast in Päwesin

Der „Stall“ in Päwesin wird nicht nur für die privat organisierte Konzertreihe von Familie Wasser genutzt. Zu Gast werden in diesem Jahr gleich mehrfach die Havelländischen Musikfestspiele sein, die von Geschäftsführerin Madleen Fox vertreten werden. Die Festspiele sind bekannt für ihre Veranstaltungen an besonderen Orten zwischen Havelland und Fläming. Im Februar ist die Konzertreihe zum Beispiel mit einem Cello-Nachmittag zu Gast. Gespielt wird Bach. Es folgt im März ein verschobenes Flötenkonzert zusammen mit der jüdischen Konzertreihe „Living Music“. Bei den Open-Air-Veranstaltungen dürfen sich junge Zuhörer auf Prokofjew freuen. Natürlich geht es um „Peter und der Wolf“. Rund um die „Vier Jahreszeiten“ dreht es sich am 20. August beim inzwischen traditionellen Hofkonzert.

Von Frank Bürstenbinder