Beethoven und die Liebe: Brandenburger Klostersommer startet fulminant

So ein gelungener Abend! Eine Theaterpremiere stand am Freitagabend auf dem Programm des Event-Theaters, in Corona-Zeiten ein selten gewordenes Ereignis. „Beethoven und die Liebe“ lautete der verführerische Titel der musikalischen Revue, zu der das Brandenburger Event-Theater in das Paulikloster eingeladen hatte.

„Wir wissen die ganze Wahrheit“, hat Hank Teufer bezogen auf Beethovens Liebesleben behauptet. Wirklich? Schließlich hat sein Brief an die unsterbliche Geliebte, den man nach seinem Tod in seinem Schreibtisch fand, Rätselraten ausgelöst. Beethoven (1770-1827) hat das zehnseitige Schreiben 1812 verfasst, aber scheinbar nicht abgeschickt. Doch wer war diese Herzensdame? Bekannt ist, dass sich der Komponist schnell und oft verliebt hat (verheiratet war er nie) und dass seine Beziehungen ein „Verfallsdatum“ von etwa sieben Monaten gehabt haben sollen. Mit einer Ausnahme: Josephine Brunsvik. Der Kontakt zu ihr hielt über viele Jahre hinweg bis zu Josephines Tod. War sie die unsterbliche Geliebte, Beethovens große Liebe?

Sopranistin Manja Sabrowski (r.) wird begleitet von Dmitri Pavlov am Piano und Cellistin Susanne Szambelan. Quelle: Renee Rohr

Die etwa 60 Theaterbesucher konnten gut zwei Stunden lang Musik von Beethoven genießen, virtuos dargeboten von dem wunderbaren Pianisten Dmitri Pavlov am Grandpiano und von der ebenso tollen Cellistin Susanne Szambelan mit ihrem einfühlsamen Spiel. Unterstützt von Hank Teufer als Sprecher begaben sich die beiden Musiker mit traumschönen Interpretationen auf eine detektivische Spurensuche in das Liebesleben des berühmten Komponisten. Die träumerische Mondscheinsonate kennt fast jeder.

Doch auch sein Adagio cantabile klingt einfach wunderbar. Unglaublich, wie zart und einfühlsam Beethoven leiseste Gefühlsregungen und Sehnsüchte in Musik übersetzt hat. Mit seinem Namen verbinden sich aber auch so bombastische Klangkreationen, wie das Thema seiner 5. Sinfonie, das ebenfalls zu Gehör kam.

Ausdrucksstark haben der Pianist und die Cellistin das Sängerehepaar Sabrowski durch das Programm begleitet. Während Carsten Sabrowski (Bass) seine Interpretationen jeweils auf den Inhalt der Lieder und Arien abgestimmt hat, wirkte die Sopranistin Manja Sabrowski mit ihrer kräftigen Stimme durchgängig sehr präsent.

Mit einem Jahr Verspätung konnte Theaterprinzipal Hank Teufer nun endlich das 20-jährige Gründungsjubiläum seines Event-Theaters feiern.

Im November 2000 musste die Stadt Brandenburg einer ministeriellen Anordnung folgend am Brandenburger Theater die Sparte Sprechtheater schließen. Die damit entstandene Lücke im Kulturleben der Stadt hat der Schauspieler und Regisseur Teufer mit seiner Theaterneugründung geschlossen. Dazu gehörte Mut und Entschlossenheit.

Im Brandenburger Paulikloster fiel am Freitag der Startschuss für den 20. Klostersommer des Event-Theaters. Quelle: Renee Rohr

Mit viel Fantasie hat Teufer Jahr für Jahr dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm geboten. Einen guten Eindruck von der Bandbreite der Inszenierungen des Event-Theaters vermittelt ein ausgesprochen gut gelungener Katalog, den Teufer zum 20-jährigen Jubiläum veröffentlicht hat. Vor allem mit Eigenproduktionen wie „Rock‘n‘Roll & Petticoat“, „Ein Stück vom Paradies“, „Soirée musicale bei Rossini“ und anderen hat der Theatergründer Zuschauer angesprochen, die auch weite Wege nicht gescheut haben, wie beispielsweise das Berliner Ehepaar Angela und Hans-Bernward Besserer. Sie schrieben seinerzeit zum zehnjährigen Jubiläum: „Liebes Event-Theater, wir lieben dich für deine Frische, deine Kreativität, die gelungene Verbindung von Professionalität mit Improvisation, das Familiäre, das Theater zum Anfassen, das du uns bietest.“

Besser kann man das auch nach zwanzig Jahren nicht formulieren. Weiter so!

Weitere Aufführungen finden am 23., 24., 30. und 31. Juli im Paulikloster statt, Start ist jeweils ab 19.30 Uhr. Mehr: www.event-theater.de.

Von Ann Brünink