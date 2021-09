Beetzseeheide hat Zukunft: Jury radelt durch drei Ortsteile

Beetzseeheide

Damit der Schlauchturm im Dorf bleibt, spucken Ketzürer Feuerwehrleute in die Hände und verpassen der hölzernen Konstruktion eine neue Beplankung. Einige Meter weiter lässt die Gemeinde Beetzseeheide gerade die letzte Bockwindmühle im Altkreis Brandenburg sanieren. Zunächst werden Außenwände und Flügel erneuert. Diese Szenen waren nicht gestellt, als in dieser Woche zahlreiche Männer und Frauen durch das Dorf radelten. Die Jury-Mitglieder für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ konnten sich so aus erster Hand davon überzeugen, dass Beetzseeheide lebendige Ortsteile hat, die sich unter einem Dach zu Recht gute Chancen auf einen vorderen Platz in dem jährlichen Leistungsvergleich ausrechnen.

Zur Galerie Auf Fahrrädern erkundeten die Mitglieder einer Bewertungskommission die drei Ortsteile Butzow, Ketzür und Gortz

Punkten konnte Bürgermeister Dirk Lange schon bei der Präsentation der Gemeinde Beetzseeheide in der soeben sanierten Alten Schule, die in wenigen Tagen als Dorfbegegnungsstätte offiziell eröffnet werden soll. Es ist in der Geschichte des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ bisher einmalig, dass sich alle Ortsteile einer Gemeinde geschlossen einer öffentlichen Bewertung stellen. „Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft, wie wir es auch in unserem Leitbild festgeschrieben haben. Daran haben nicht nur Erwachsene, sondern auch die Kinder mitgewirkt“, berichtete Lange. Neben der Gemeindevertretung gibt es außerparlamentarische Arbeitsgruppen, in die sich Jedermann einbringen kann.

Bürgermeister Dirk Lange erläutert den Jury-Mitgliedern, warum sich gleich alle drei Ortsteile am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie sehr die 750-Einwohner-Gemeinde mit den drei Ortsteilen Butzow, Ketzür und Gortz zusammenwächst, wurde unter anderem an der Bildung der gemeinsamen Feuerwehr, die Entwicklung eines Rundwanderweges und des jährlichen Gemeindefestes erläutert. Mit dem quartalsweisen Erscheinen des Anzeigers der Gemeinde Beetzseeheide gibt es sogar ein regelmäßiges Mitteilungsblatt für das ehrenamtliche Redakteure aus allen Ortsteilen zuarbeiten. Auch über die drei Kirchturmspitzen hinaus wird gedacht, wie die Bildung eines Bauhofs mit den beiden Nachbargemeinden Beetzsee und Päwesin zeigt.

Fahrräder für die Jury

Neu für die Jury-Mitglieder war das Abfahren aller Ortsteile mit dem Fahrrad. Um die logistische Herausforderung zu lösen, schafften die Beetzseeheider alle verfügbaren Zweiräder aus Garagen und Kellern herbei. So konnte sich die Bewertungskommission unter Leitung von Kreis-Mitarbeiterin Clara Mnich das Gemeindegebiet am Beetzsee regelrecht erradeln. Um bei Ketzür zu bleiben: Im Gutshaus erläuterten Gemeindevertreterin Britta Fraas und Ortsbeiratsmitglied Matthias Ortschig die gesellschaftlichen Aktivitäten im Dorf. So soll im Gutshaus ein Jugendraum eingerichtet werden. Für 2022 richten sich die Hoffnungen auf eine Neuauflage des Konzertspektakels „Ketzür rockt“ nach einer zweijährigen Zwangspause. Besucht wurde auch der Vogelbeobachtungsturm der Stiftung Kranichland am Storchenradweg.

Fischerboot am Ortseingang von Butzow. Quelle: Frank Bürstenbinder

Deutlich wurde an diesem Tag, wie sehr eine Radwegeverbindung zwischen Ketzür und Gortz fehlt. Die Fahrt auf der Landstraße ist nicht gerade angenehm. „Die Straße ist zu gefährlich. Trotzdem muss Gortz an das vorhandene Radwegenetz angeschlossen werden“, forderte Ortsvorsteher Andreas Wolf. Planungskosten für eine Trasse durch die Feldmark hat die Kommune eingestellt, doch eine Realisierung ist derzeit Zukunftsmusik. In Gortz kam der Besuch der Alten Schule gut an. Das zuvor als Kita genutzte Gebäude war für über 250 000 Euro zu einer Dorfbegegnungsstätte umgebaut worden. Darin ist auch Platz für eine ehrenamtlich betriebene Bibliothek, für die Stefan Heinke verantwortlich zeichnet. Unter seiner Leitung gibt es regelmäßig Lesungen und Buchvorstellungen. Auch der Literaturbestand wird regelmäßig erneuert. Dafür stellt Beetzseeheide jährlich 400 Euro zur Verfügung.

Beetzseeheide will Wohnungen behalten

Am Beispiel des kommunalen Wohnhauses in der Gortzer Dorfstraße 12 legte Bürgermeister Lange ein Bekenntnis zu den gemeindeeigenen Wohnungen ab. Die drei Mietshäuser in Gortz und die drei Wohnungen in Ketzür sollen im Eigentum der öffentlichen Hand bleiben und weiter schrittweise saniert werden. „Allerdings ist der Kostenaufwand zum Teil sehr hoch, was auch auf das Anwesen in der Gortzer Dorfstraße 12 zutrifft“, informierte das Gemeindeoberhaupt. Dass Ortseingänge nicht langweilig sein müssen, sah die Jury am Beispiel des Fischerbootes Gisela vor dem gerade die Herbstzeitlosen ihre violetten Blüten entfaltet haben.

Gemeinde spielt vorn mit

Angetan von der Radrundfahrt durch Beetzseeheide zeigte sich zum Beispiel MBS-Marktdirektor Christian Ebert. „Überzeugt hat mich die Nachhaltigkeit mit der in der Gemeinde Projekte angeschoben und realisert werden. Dazu gehören die sanierten Kirchen und Dorfgemeinschaftshäuser. Ich denke, dass Beetzseeheide beim Wettbewerb ganz vorn mitspielt“, so das langjährige Jury-Mitglied zur MAZ. Jury-Chefin Clara Mnich lobte die Energie, mit der in Beetzseeheide der Gemeinschaftssinn gepflegt wird. Zu Favoriten wollte sich die Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung noch nicht äußern.

Jury-Mitglieder vor der Alten Schule in Gortz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei einer Veranstaltung am 14. Oktober in der Heimvolkshochschule am Seddiner See werden die Gewinner bekannt gegeben. Das Feld der Mitbewerber ist wohl auch wegen der coronabedingten Begleitumstände überschaubar. Neben Beetzseeheide sind in diesem Jahr Deetz, Reetz, Borkheide und Fredersdorf dabei. Die aus Mitarbeitern von Fachbehörden, Vereinen und Institutionen bestehende Jury wird die Reihenfolge der Platzierungen nach einem Punktesystem in vier Bereichen bewerten.

Von Frank Bürstenbinder