Bahnbetriebsgelände: Nutzung mit begrenzten Möglichkeiten

Nördlich Gewerbe und südlich Wohnen. Das wäre eine Option für die Entwicklung des zum Verkauf angebotenen früheren Bahnbetriebsgelände in Brandenburg/Havel. Aber es gibt mehr Fragezeichen als Möglichkeiten.

Das ehemalige Bahnbetriebsgelände in Brandenburg/Havel soll am 26. Juni versteigert werden. Das Grundstück liegt am Jakobsgraben. Quelle: DB Netz AG