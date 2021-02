Behinderter Brandenburger sieht rot: Freiheit oder Gitterstäbe?

Brandenburg/H

Vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Potsdam steht ein Mann, der vermutlich keine Strafe fürchten muss. In seinem Strafprozess geht es maßgeblich um die Frage, welche Gefahr von ihm ausgeht. Und ob die Gefahr für die Allgemeinheit so groß ist, dass die Richter ihn hinter die Gitter des Maßregelvollzugs auf dem Görden bringen müssen.

Volker S. ist 54 Jahre alt. Nach Angaben eines Facharztes ist er geistig behindert, psychisch gestört und körperlich krank. Seine Frustrationstoleranz ist niedrig. Das heißt: Wenn er gereizt ist, kann der nicht sonderlich große, aber sehr stabile Mann aggressiv werden.

Rote Lämpchen

Seine Einsichtsfähigkeit ist in solchen Momenten aufgehoben. Er selbst spricht von „roten Lämpchen“, die bei ihm angehen und verhindern, dass er sein Verhalten noch steuern kann. So wie am Abend des 10. September 2020.

Seinerzeit lebte der gebürtige Neubrandenburger in einer Wohngruppe der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Beim Abendessen im Speisesaal passierte es. Irgendetwas passte Volker S. nicht. Der Bewohner schob sein Tablett an die Seite und versuchte unvermittelt, die Aushilfskraft, die das Essen austeilte, in Richtung Gesicht zu schlagen. Volker S. zerkratzte dem Mitarbeiter dabei den Hals und riss dessen T-Shirt auf. Er wollte ihm weiter ans Leder.

Am Vollbart gezogen

Doch ein anderer Bewohner saß im Weg. Prompt drückte Volker S. seinen Mitbewohner gegen ein Fenster, packte ihn an den Wangen und zog kräftig an den Haaren seines Vollbartes. Eine Pflegerin erschien und ging dazwischen. Sie schaffte es, den Angreifer zu stoppen. Der Essensausteiler hatte sich eine Etage tiefer geflüchtet. Durchs offene Fenster hörte er, wie Volker S. drohte, beim nächsten Mal richtig zuzulangen und ihn „abzustechen“. Wegen Bedrohung und Körperverletzung im Zustand der Schuldunfähigkeit steht Volker S. ein knappes halbes Jahr später vor den Potsdamer Richtern. Die Stiftung hatte ihm nach dem Angriff seinen Platz in der Wohnanlage gekündigt.

Vorerst in der Gerichtspsychiatrie

Seither ist Volker S. vorerst – nicht zum ersten Mal – im Maßregelvollzug untergebracht. Die Umgebung und die Mitarbeiter kennt er von früheren Aufenthalten, nach Angaben seiner Betreuerin ist er dort entspannt. Der Angeklagte komme in der sogenannten forensischen Klinik besser zurecht als in einer Wohngruppe, die ihm viele Freiheiten lässt, wo er aber auch nicht so eng betreut wird und sich in der Folge offenbar unberechenbar verhält.

Einrichtungen mit ihm überfordert

Die rechtliche Betreuerin berichtet dem Gericht, dass es im ganzen Land Brandenburg keine Einrichtung mehr gebe, die den 54-Jährigen aufnehmen würde. Auch im Brandenburger Obdachlosenheim sei es in der Vergangenheit nicht gut gegangen mit ihm, berichtet die Stadtoberinspektorin. „Einrichtungen sind mit ihm überfordert“, sagt sie vor Gericht.

Nach ihrer Einschätzung würde Volker S. eine teilgeschlossene Einrichtung benötigen, die es in Deutschland aber nicht gibt. Weil keiner den Mann haben will, erkennt sie nur die Alternative Unterbringung im Maßregelvollzug oder Leben im Obdachlosenheim. Doch weil es dort bestimmt wieder zu Konflikten kommen würde, hält die Betreuerin die Unterbringung in der geschlossenen Gerichtspsychiatrie für besser geeignet.

Leben zwischen Bett und Raucherecke

Ihr behinderter und persönlichkeitsgestörter Schutzbefohlener brauche einen geschützten Bereich und einen festen Rahmen mit genügend Personal. In solcher Umgebung sei er höflich und bereite keine Probleme.

In Einrichtungen wie der Hoffnungstaler Wohngruppe dagegen ziehe er sich zurück, führe ein Leben zwischen Bett und Raucherecke, nutze alle Schlupflöcher der Freiheit und werde leicht aggressiv. Volker S. spürt es offenbar, wann andere Angst vor ihm haben und niemand, den er akzeptiert, da ist und ihm Einhalt gebietet. „Obdachlosenheim wäre für ihn fatal“, sagt die Betreuerin. Die Bewährungshelferin pflichtet ihr bei.

Gefahr für andere

Wenn ihn etwas richtig stört, kann sich Volker S. nicht beherrschen. „Dann raste ich aus und sehe rot“, räumt er selbst vor Gericht ein. Die fünf Richter müssen am Ende des Prozesses entscheiden, inwiefern Volker S. eine dauerhafte Gefahr für andere darstellt. Nur dann wäre eine Unterbringung in der Geschlossenen möglich.

Die Straftaten, wegen denen er angeklagt ist, sind allerdings nicht so erheblich, dass sie bei einem zurechnungsfähigen Menschen automatisch ins Gefängnis führen würden. Nicht vorbelastete Angeklagte kämen mutmaßlich mit einer Bewährungsstrafe davon. Vor diesem Hintergrund müssen die drei Berufs- und zwei Laienrichter abwägen, ob der bei einer Unterbringung im Maßregelvollzug massive Eingriff in die Freiheitsrechte des Angeklagten notwendig ist. Das Verfahren wird fortgesetzt.

