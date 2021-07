Roskow

Als junger Mann stöberte er Gleisreste auf, trieb sich mit Maßband und Fotoapparat in alten Ziegeleien herum, saugte alles auf, was über Personenzüge, Gepäckwagen, Empfangsgebäude und Laderampen zu erfahren war. Jörg Schulze (64) ist das lebende Gedächtnis der Westhavelländischen Kreisbahnen (WHKB). Der Brandenburger besitzt unzählige Fotos, Zeitzeugenberichte, technische Zeichnungen und jede Menge Detailwissen über eine Eisenbahn, die der Region vor dem ersten Weltkrieg einen wirtschaftlichen Aufschwung brachte. Landwirte, Ziegeleibesitzer und Fabrikanten profitierten ab 1901 vom Eisenbahnzeitalter zu beiden Seiten des Beetzsees, das keine 70 Jahre später sein Ende fand.

Der Autor Jörg Schulze sitzt Mitte der 1970er Jahre auf dem Gelände der stillgelegten Päwesiner Ziegelei auf einer Feldbahndiesellok. Quelle: Privat

Es ist unter anderem Jörg Schulze zu verdanken, dass die Erinnerungen an den Einzug der Dampflokomotiven zwischen Brandenburg, Roskow und Röthehof bis heute wach bleiben.Viele Jahre lang hat der gelernte Eisenbahner und Maschinenbauingenieur für Schienenfahrzeuge akribisch recherchiert. Jetzt legt er sein Lebenswerk vor – ein Buch über die Westhavelländischen Kreisbahnen. Der mit vielen Fotos, Gleisplänen, technischen Details und Fahrplänen ausgestattete Band macht die Eisenbahngeschichte vor den nördlichen Toren Brandenburgs lebendig. Über 130 Seiten pralle Information und Unterhaltung lassen die Herzen von Eisenbahnfreunden höher schlagen.

Das Zugpersonal der 896108 hat sich 1952 in Päwesin Zeit für ein Foto genommen. Mit Lokführer Karl Rietz, Heizer Heinz Rahn und Zugführer Fritz Schramm. Quelle: Privat

Schon 2012 gab Schulze zusammen mit seinem Freund und Verleger Bernd Neddermeyer die Geschichte der Osthavelländischen Kreisbahnen in einem Buch heraus, das inzwischen vergriffen ist. Im selben Verlag des Freundes ist zunächst in einer Auflage von 1000 Stück die spannende Vergangenheit der WHKB erschienen, zu beziehen über den Buchhandel oder den Verlag Bernd Neddermeyer. Die 29 Euro sind nicht nur für lange Winterabende gut angelegt. Schulze nimmt die Leser mit auf eine Fahrt vom Krakauer Tor über Roskow, Päwesin, Tremmen bis nach Röthehof und zurück. Dann geht es noch einmal unter Dampf vom Bahnhof Brandenburg Altstadt über Brielow, Butzow, Lünow bis nach Roskow, einst betrieblicher Mittelpunkt der WHKB. Wohnhäuser der Bahn sind bis heute erhalten geblieben. Das Empfangsgebäude ist in Privatbesitz.

Aus einem alten Mast hat sich das Personal vom Roskower Bahnhof nach dem Krieg einen Kohlekran gebaut. Dieser war bis zur Stilllegung der Strecken in Betrieb. Quelle: Privat

Dass den jahrelangen Nachforschungen irgendwann ein Buch folgen sollte, war für Schulze immer klar. Doch erst ein Fahrradtour auf dem ehemaligen Bahndamm rund um den Beetzsee sorgte für den letzten Antrieb. „Mit viel Fantasie habe ich mich in die Zeit hineinversetzt, als hier dampfgeführte Personenzüge mit drei Personen-, einem Gepäckwagen und einer Anzahl Güterwagen alltägliches Bild waren“, schreibt der Auto in seinem Vorwort. Noch gibt es lebende Zeitzeugen, wie den ehemalige Lokführer Gerhard Gall aus Brandenburg, die mit ihren Berichten zur Lebendigkeit des Buches beitragen konnten.

Sieht gefährlich aus: Triebwagen 4 der WHKB überquert die Streng-Brücke bei Lünow. Quelle: Privat

Da schimpft Leser Johannes Wilde aus Niebede in der „Märkischen Volksstimme“ vom 10. April 1952: „Hängt mehr Wagen an! Es ist von der Reichsbahndirektion unverantwortlich, dass die Schüler von Niebede jeden Tag im ungeheizten Packwagen zur Schule nach Tremmen fahren müssen.“ Erinnert wird an Unfälle, wie am 23. September 1944 vor der Weiche des Brielower Arado-Werkes. Bei Nebel fuhr ein aus Roskow kommender Personenzug auf einen Arado-Zug auf. Es gab 24 Verletzte, darunter sieben Ostarbeiter. Mehrere Wagen wurden beschädigt. Eine andere Story geht so: Eisenbahner behaupteten, dass ihnen die Mütze wegflog, wenn der Zug gerade am Arado-Prüfstand für Flugzeugmotore in Brielow-Ausbau vorbei fuhr, da dieser immer offen war.

Die Aufnahme aus den 1960er-Jahren zeigt das verputzte Empfangsgebäude - und eine unbekannte Dame. Quelle: Privat

So richtig spannend wird es, wenn der Autor sich auf den Weg abseits der Hauptstrecke begibt. Es gab zahlreiche Anschlussgleise. Zum Beispiel ab 1937 zum Heeresverpflegungsamt in Brandenburg (Getreidewirtschaft), zu den Chemischen Werken Mark an der Massowburg, zur Stärkefabrik in Brielow, zum Kieswerk Butzow, zur Ziegelei Päwesin und zu den Päwesiner Tongruben, in denen jahrzehntelang Müll aus Berlin abgekippt wurde. Wer sich ein wenig für die Eisenbahn- und Heimatgeschichte interessiert, mag das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Und die Leselampe macht gerne Überstunden.

Von Frank Bürstenbinder