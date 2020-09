Bei den Verkehrsbetrieben streitet man über den Streik-Ort

Brandenburg/H

Dirk Franke ist zufrieden über die Zahl der Kollegen, die mit ihm vor dem Tor der Verkehrsbetriebe Brandenburg stehen. „Hier streiken Verdi-Mitglieder und auch Nichtmitglieder. Kein Fahrzeug fährt heute raus. Streik ist bei uns schon gute betriebliche Übung. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Unternehmen liegt bei 80 Prozent.“

Forderung nach mehr Urlaub

An diesem Dienstag geht es um Forderungen aus dem bundeseinheitlichen Manteltarifvertrag: 30 Tage Urlaub für alle, beispielsweise. Neueinsteiger bei den VBBr haben 26, nach vier Jahren 28 und nach weiteren vier Jahren 30 Tage.

Überstundenregelung hier schon besser

Zudem soll der Ausgleichszeitraum für Überstunden auf 14 Tage verkürzt werden. Hier ist die Regelung bereits heute besser: Wenn Fahrer Mehrstunden anhäufen, müssen diese innerhalb einer Woche ausgeglichen werden, ansonsten werden sie zu Überstunden – und bezahlt, rechnet VBBr-Chef Vogler vor.

Mehr Geld, aber nicht so viel

Er will, dass die Arbeit seiner Mitarbeiter auch durch mehr Geld anerkannt wird. Aber die Gehaltsunterschiede zu den Berliner Kollegen liegen bei 400 bis 500 Euro brutto – das könne man nicht mit einem Schlag ausgleichen. „Dort zahlen die Kollegen übrigens auch die doppelte Miete gegenüber hier. Man muss die Lebenshaltungskosten einrechnen.“

Konfrontation mit Gewerkschaftern

Auseinandersetzungen gab es am Dienstag vor allem wegen des Streikortes: Die Mitarbeiter standen direkt vorm Tor, Vogler wollte sie an die Grundstücksgrenze 100 Meter weiter in Richtung Upstallstraße verweisen. Gewerkschafter hätten ihm gegenüber gesagt, sie seien sich bewusst, dass sie am falschen Ort stünden. Sie würden es aber notfalls auf eine Konfrontation ankommen lassen. Eine mögliche polizeiliche Räumung würde gute Bilder für die Presse liefern. Vogler gab nach – diesmal. Er erwägt aber, sich einen Räumungstitel beim Arbeitsgericht zu holen. Unwahrscheinlich, dass er ihn wirklich einsetzt.

Schon genug Probleme vorhanden

Bei den Brandenburgern gibt es Verständnis wie auch Unverständnis für den Streik: Renate Rohm nutzt den ÖPNV ohnehin selten, musste aber zu einem Zahnarzttermin von Kirchmöser nach Brandenburg mit dem Rad fahren. Dort sind am Hauptbahnhof aber alle Ladestationen belegt. „Das ist ärgerlich und ein dauerhaftes Problem. Ich wünsche mir, dass es heute normaler zugeht. Wir haben gesellschaftlich schon viele Probleme, da kommt dieser Streik zur falschen Zeit. Viele Menschen sind ja auf Bus und Bahn angewiesen.“

