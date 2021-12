Bündnisgrünen fehlt bei Fischer offenbar Kompetenz im Sozialen

CDU und SPD hatten vor allem auf die Unterstützung der Grünen-Fraktion für beide Kandidaten gehofft. Weil die Grünen beim missglückten Versuch vor mehreren Monaten, eine neue Rathausführung zu schmieden, signalisiert hätten, dass sie zustimmen könnten, wenn die SPD eine Frau aufstellt. Die tritt nun in Person von Susanne Fischer an. Die Bündnisgrünen sehen bei ihr offenbar zu wenig Kompetenz im Sozialen. Fischer hatte sich in den vergangenen Tagen in allen Fraktionen vorgestellt.