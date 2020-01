Brandenburg/H

Auf Höhe einer Bushaltestelle wollte eine 35 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch in der Potsdamer Landstraße den Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah sie einen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Lastwagen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe, berichtet die Polizei. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten beide Fahrzeuge ihre Wege fortsetzen.

Von MAZ