Bekifft und ohne Licht am Rad: Polizei erwischt berauschten 22-Jährigen in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Weil er ohne Licht unterwegs war, hielten Polizisten am Mittwochabend einen Radler in der August-Bebel-Straße in Brandenburg an der Havel an. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen bemerkten die Beamten einen starken Cannabisgeruch und sahen genauer hin. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.40 Uhr.

Polizei stellt Drogen sicher

„Auf Befragen gab der Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel heraus“, berichtet der Erste Polizeihauptkommissar Marko Lange von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Die Polizisten hätten die Drogen dann sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. „Zudem musste der Fahrradfahrer ein Verwarngeld wegen fehlender Beleuchtung zahlen“, so Lange weiter.

Von MAZ