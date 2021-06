Bekiffte Fahrerin in Fontanestraße gestoppt

Brandenburg/H

Am Mittwochnachmittag zogen Polizeibeamte eine junge Frau in der Fontanestraße aus dem Verkehr, die anscheinend vor der Fahrt einen Joint geraucht hatte. Ein Anrufer informierte die Polizei gegen 15.30 Uhr. Er vermutete Alkohol am Steuer. Als die Polizisten die 27-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen, bestätigte ein Drogenschnelltest den Verdacht. Die Frau war berauscht. Allerdings hatte sie keinen Alkohol, sondern Cannabis zu sich genommen. Aber nicht nur das: Die Fahrerin hatte anscheinend auch Drogen in einem kleinen Tütchen dabei, die sie den Beamten bereitwillig aushändigte. Die Substanzen wurden sichergestellt und gegen die Frau eine Anzeige gefertigt. Um die kümmert sich jetzt die Kripo und die zentrale Bußgeldstelle in Gransee.

Von MAZ