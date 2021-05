Bekommt Lehnin ein Parkhaus

Lehnin

Sie kommen aus Beelitz, Bad Belzig, Potsdam und Brandenburg. Sieben Buslinien kreuzen sich im Herzen Lehnins. Wochentags gibt es 225 An- und Abfahrten. 1100 Menschen steigen ein und aus. Auf dem benachbarten Parkplatz werden die 60 Stellflächen knapp. In Spitzenzeiten wird die Kapazität des Busbahnhofs überschritten. Zu diesem Ergebnis kommen Verkehrsexperten, die das erst 2003/2004 im Rahmen eines Architektenwettbewerbs mit Fördermitteln neu gestaltete Areal auf seine Zukunftstauglichkeit untersucht haben. Ihr Fazit: Der Busbahnhof braucht mehr Platz für Haltestellen und parkende Busse.

Planer und Kommunalpolitiker machen sich Gedanken über die Zukunft des Lehniner Busbahnhofs. Quelle: Frank Bürstenbinder

Doch der öffentliche Raum ist knapp. Der als Oval angelegte Busbahnhof wird von der Goethestraße, dem ebenfalls schon umgestalteten Markgrafenplatz und einem öffentlichen Parkplatz begrenzt. Wie sich die Gemengelage auflösen lässt, haben in dieser Woche Thomas Markgraf vom Planungsbüro für Verkehr aus Berlin sowie Sebastian Berge vom Ingenieurbüro für Tourismus & Verkehr aus Dresden dem Bauausschuss der Gemeindevertretung und dem Lehniner Ortsbeirat vorgestellt. „Wir haben fünf Varianten entwickelt, die zunächst nur eine Diskussionsgrundlage sein können. Alle Modelle haben Vor- und Nachteile, die abgewogen werden müssen“, so Verkehrsplaner Markgraf.

Der Wartebereich befindet sich auf einem Oval, der von den Bussen umfahren wird. Dieser könnte in Zukunft größer ausfallen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weil die jetzige Fläche für eine Vergrößerung begrenzt ist, könnte der Parkplatz zu einem Knackpunkt werden. 90 Prozent der Stellflächen sind tagsüber belegt. Einfach abschaffen, funktioniert nicht. Dafür sieht eine Variante den Bau eines Parkhauses an anderer Stelle vor. Es wäre die radikalste und wohl auch teuerste Lösung, um das jetzige Rondell um zwei zusätzliche Haltesteige und mehr Abstellfläche für Busse zu erweitern. „Wo ein Parkhaus entstehen könnte, ist noch völlig unklar“, stellte Bauamtsmitarbeiter Axel Hoffmann klar. Denkbar ist allerdings ein gemeinsames Projekt mit dem Diakonissenhaus auf dem jetzigen Stiftsparkplatz. Möglich wäre ebenso eine Aufwertung des hinteren Schulparkplatzes. In jedem Fall wäre ein Parkhaus mit Fußwegen zum Busbahnhof verbunden.

Seine jetzige Gestaltung bekam der Lehniner Busbahnhof in der Goethestraße vor fast 20 Jahren. Quelle: Frank Bürstenbinder

Aber es gibt auch weniger aufwendige Denkmodelle. Um den Pkw-Verkehr von den Busbewegungen zu trennen, könnte der Parkplatz eine separate Einfahrt bekommen. Diese würde aber zu Lasten des Markgrafenplatzes gehen. Eine andere Idee ist die komplette Verlagerung der Haltestellen entlang der Goethestraße, um Kindern in den unübersichtlichen Spitzenzeiten das Wechseln der Straßenseite zu ersparen. Radikal wäre auch eine vollständige Auflösung des Rondells. Ganz neu in der Diskussion ist ein Vorschlag, den das kreiseigene Verkehrsunternehmen Regiobus Potsdam Mittelmark ins Spiel brachte. Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig würde seine Plus-Busse, die den Busbahnhof ohne Pause ansteuern, gerne in der Friedensstraße halten lassen, um Zeit zu sparen. „Viel zu gefährlich“, findet dagegen Gemeindevertreter Ronald Hilsky angesichts enger Gehwege. Auch Stefan Behrendt, selbst Busunternehmer, hält die Friedensstraße als Haltepunkt für ungeeignet: „Der Busbahnhof ist der Kreuzungspunkt, an dem sich alle Fahrer begegnen. Damit weiß jeder von ihnen, ob er mit der Abfahrt vielleicht noch einen Moment warten muss, weil der Kollege später eintrifft.“

Der Lehniner Busbahnhof soll mehr Parkplätze für Busse und Haltestellen bekommen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie geht es jetzt mit dem Verkehrskonzept für den Busbahnhof weiter? Die Varianten werden ausführlich in den Fachausschüssen der Gemeindevertretung sowie im Lehniner Ortsbeirat beraten. Kommt es zu einer politischen Einigung, müssen sich Fachplaner mit den Details beschäftigen. Das kann noch dauern, doch die Zeit läuft. Verkehrsplaner Markgraf rechnet bis 2030 und die Jahre hinaus mit einem Anstieg der werktäglichen An- und Abfahrten auf 400. „Das wäre eine gewaltige Steigerung“, so der Experte. Vor allem die gut nachgefragten Plus-Busse werden im Zuge einer Verkehrswende an Bedeutung gewinnen. Ein Vergleich mit den 1930er-Jahren sorgte für schmunzelnde Gesichter. Vor 80 Jahren brachten es die Lehniner Kleinbahn und örtliche Busunternehmer auf 16 An- und Abfahrten. Doch auch andere Entwicklungen sorgen für Zeitdruck. Die Busse der Zukunft dürften auch in Lehnin größer werden. Statt zwölf Meter Länge werden wohl bald 18 Meter lange Gelenkbusse zum Einsatz kommen. Die brauchen mehr Platz und größere Radien. Die Schülerzahl geht weiter nach oben und soll bald wieder die 1000 erreichen.

Von Frank Bürstenbinder