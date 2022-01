Brandenburg an der Havel - Beliebte Babynamen in Brandenburg an der Havel: Emilia und Oskar 2021 an der Spitze

Emilia oder Enara? Finn oder Fitz? Brandenburgs Eltern haben sich auch 2021 viel Mühe bei der Namenswahl gegeben. Hier ist die Liste der häufigsten Babynamen in der Stadt.