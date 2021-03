Beliebter Caravan-Stellplatz am Dom in Brandenburg an der Havel ist noch immer nicht genehmigt

Brandenburg/H

Bernd Jansen ärgert sich. Der Projektentwickler, der seit 2007 am Grillendamm mit seiner Immobilienfirma als Pächter von bis zu 60 Wohnmobilstellplätzen in bester Lage agiert, wurde im November 2020 von der Baubehörde darüber informiert, dass sein Stellplatz in der bisherigen Art der Nutzung gar nicht genehmigt sei. Angeblich, weil diese dem Bebauungsplan und der öffentlich-rechtlichen Bauordnung zuwiderlaufe.

Es drohe ihm eine amtliche Verfügung, die eine Fortführung der Vermietung auf einem der beliebtesten städtischen Stellplätze in Ostdeutschland untersagt. Zugleich wurde ihm der amtliche Fingerzeig auf die Lösung des Problems beschieden: Ein Bauantrag muss her, um die „neue“ Nutzung nachträglich zu legalisieren. So weit, so einfach.

Domstift reagiert nicht

Stellen muss den Bauantrag jedoch das Domstift, dem das Grundstück gehört. Doch wartet der Pächter nun schon seit Monaten darauf, dass der Dombaumeister oder ein vom Grundstückseigentümer beauftragter Architekt tätig werden. „Dabei würde ein Dreizeiler genügen“, sagt Jansen. Auf seine schriftliche Bitte hin habe das Domstift aber bislang nicht reagiert, stattdessen winde man sich dort „wie ein Aal vor dem Teufel“ um einen Bauantrag. Aber ganz so einfach ist es freilich nicht. Beim Bau des Parkplatzes wurden dereinst öffentliche Fördermittel eingesetzt, an die strenge Auflagen geknüpft sind. Deshalb darf das geförderte Bauobjekt nur so genutzt werden, wie es qua Genehmigung festgelegt wurde. Und diese Baugenehmigung – und der darauf basierende Pachtvertrag – sehen nun einmal vor, dass dort maximal jeweils fünf Wohnmobile und Busse stehen dürfen, erläutert Dom-Geschäftsführer Manuel Asmus.

Bernd Jansen möchte seinen Stellplatz endlich genehmigen lassen – er sieht das Domstift in der Pflicht. Quelle: JACQUELINE STEINER

Fortführung des Pachtverhältnisses in Verhandlung

Das sind deutlich weniger als die zwölf Fahrzeuge, die Bernd Jansen an einem durchschnittlichen Tag im Jahr 2020 hier über Nacht stehen ließ. Manuel Asmus: „Der Sache nach hat Herr Jansen sicherlich recht. Aber wenn er möchte, dass wir einen Bauantrag in seinem Sinne stellen, sollte er uns doch bitte seinerseits einen entsprechenden Entwurf vorlegen, den wir zunächst prüfen würden.“

Denn schlimmstenfalls müsse man am Ende wieder Fördergelder zurückzahlen, weil man sich nicht an die Förderbedingungen halte, so Asmus. Das könne sich das Domstift mit seinen hohen Ausgaben für gemeinnützige Zwecke nicht leisten. Der laufende Pachtvertrag stehe derzeit aber trotzdem zur erneuten Verlängerung um weitere fünf Jahre an. Man sei mit dem Pächter diesbezüglich in Verhandlung und sehe natürlich den besonderen Wert der Fläche: „Es gibt wahrscheinlich kaum einen Stellplatz in Deutschland, der bei einer solch zentralen Lage so eine Aussicht genießt.“

Manuel Asmus, Geschäftsführer am Brandenburger Dom, möchte eine Nutzungsänderung zunächst rechtlich prüfen, schließlich gehe es auch um Fördermittel. Quelle: JACQUELINE STEINER

Von Moritz Jacobi