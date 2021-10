Beliebter Töpfermarkt zieht ans Heine-Ufer

Brandenburg/H

Der beliebte Brandenburger Töpfermarkt wird in diesem Jahr an einem neuen Ort stattfinden. Die Veranstalter vom Verein Kunst und Kultur in Klein Kreutz ziehen um vom Paulikloster an die frische Luft am Heinrich Heine-Ufer, um allen Ausstellern und Besuchern genug Platz zum Schauen, Stöbern und Kaufen zu bieten.

Am Samstag, 6. November, von 10 bis 18 Uhr, und noch einmal am Sonntag, 7. November, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr haben Liebhaber von Keramik die Gelegenheit, sich an den zahlreichen Ständen, die zwischen der Bauchschmerzenbrücke und Jahrtausendbrücke aufgebaut werden, umzuschauen

55 Aussteller haben sich bereits mit ihren Ständen angemeldet, zwölf von ihnen sind neu mit ihrem Angebot auf dem Brandenburger Töpfermarkt dabei. Besucher zahlen zudem ab diesem Jahr keinen Eintritt mehr.

Von MAZ