Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag stoppten die Polizeibeamten einen Fahrer, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Außerdem fanden die Polizisten ein unerlaubtes Pfefferspray in seinem Auto.

