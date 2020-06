Brandenburg/H

Mit dem ersten Konzert, das der designierte Chefdirigent Olivier Tardy allein leitete, setzte er am Freitagabend gleich ein Zeichen. Gemeinsam mit Ensemblemitgliedern der Brandenburger Symphoniker gastierte er auf dem Vielfruchthof Mötzow für ein Benefizkonzert. Dabei kamen insgesamt 1910 Euro für die freien Künstler Brandenburgs zusammen, für deren Unterstützung die Bürgerstiftung sammelt. Dirigent Tardy und die Künstler spielten kostenlos und das Team des Vielfruchthofes stellte die Lokalität ebenfalls kostenfrei zur Verfügung.

So konnten die gesamten Eintrittsgelder in Höhe von 910 Euro in die Spende fließen. Zudem richteten sich die anwesenden Rotarier an die Gäste und baten um eine weitere Unterstützung. MAZ-Redaktionsleiter Benno Rougk: „Wenn wir uns nicht um die freien Künstler kümmern, verlieren wir sie.“ So spendeten die Gäste des Abend noch 1000 Euro extra.

„Ich habe einen tollen Eindruck und danke Jann Barkemeyer vom Vielfruchthof für die Organisation des Abends. Nach der Idee für das Konzert brachte mich Angelo Brandigi mit Professor Michael Oeff zusammen und so fanden wir nach Mötzow. Ein Veranstaltungsort, den ich gern wieder nutzen möchte,“ so der neue Chefdirigent der Symphoniker.

Von Rüdiger Böhme