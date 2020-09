Brandenburg/H

Das Gitarrenensemble der Musikschule „ Vicco von Bülow“ unter der Leitung von Angelika Eckelmann gastiert am Sonntag, 20. September, um 16 Uhr in der Brandenburger Dreifaltigkeitskirche in der Neustädtischen Heidestraße 25.

Das Konzert ist eine Benefizveranstaltung und unterstützt den Einbau der in England erworbenen „Hunter-Orgel“ für das katholische Gotteshaus. Wichtige Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sind bereits genommen. Fast die Hälfte der erforderlichen Summe ist dank Fördermitteln bereits gesichert.

Gitarrenmusik aus vier Jahrhunderten

Mit dem Benefizkonzert soll ein weiterer Schritt getan werden. Das Gitarrenensemble präsentiert ein abwechslungsreiches Programm unter dem Titel „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ mit Gitarrenmusik aus vier Jahrhunderten.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, John Duarte, Karl Jenkins und lateinamerikanische Musik.

Der Eintritt zum Konzert am Sonntag, 20. September, ist frei. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln ist die Besucherzahl jedoch auf etwa 70 Zuhörer begrenzt. Platzreservierungen per E-Mail an mail@orgel-dreifaltigkeit.de. Weitere Informationen zum Orgelprojekt unter www.orgel-dreifaltigkeit.de.

