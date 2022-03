Autofahrer sollten vorausschauend fahren, denn Bremsen vergeudet Energie. Deshalb ist es sinnvoll, dass Kraftfahrer an rote Ampel, geschlossene Bahnübergängen und Baustellen heranrollen, statt rasant abzubremsen. Dabei sollten sie den Gang nicht herausnehmen und frühzeitig vom Gas gehen. Verkehrsteilnehmer sollten den Motor ihres Fahrzeugs ausschalten, wenn der Leerlauf mehr als 20 Sekunden beträgt. Denn wenn der Motor läuft, verbraucht er zusätzlich bis zu einen Liter Sprit pro Stunde.

Fahrlehrerin Kerstin Weichsel empfiehlt Brandenburgern eine schnelle Beschleunigung und die Fahrt im höchstmöglichen Gang. Im Stadtverkehr rät sie, je nach Tempolimit zu einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde im fünften, auf der Landstraße zu einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h. Bei einer Drehzahl von 2000 Umdrehungen pro Minute sind Fahrer am sparsamsten unterwegs. Auf Autobahnen empfiehlt die Expertin eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde. Ein höheres Tempo lässt laut Weichsel nur den Luftwiderstand ansteigen und sorgt dadurch für mehr Spritverbrauch.

Die Fahrlehrerin und der ADAC raten dazu, auf unnötige Fahrten zu verzichten. „Es gibt genügend Alternativen für kurze Strecken, ob es der Lauf, das Fahrrad, der ÖPNV oder Fahrgemeinschaften sind“, sagt Weichsel der MAZ und hat weitere Tipps. Um noch mehr Benzin zu sparen, sollten Kraftfahrer im Auto elektrische Geräte wie Steuergeräte, Beleuchtung, Lüfter, Klimaanlage, Sicherheits- und Komforteinrichtungen ausschalten, die ihre Energie aus dem Bordnetz beziehen. Weil der Generator, der die Energie bereit stellt vom Verbrennungsmotor angetrieben wird, kosten elektrische Geräte den Verbraucher Sprit.

So führt eine Klimaanlage je nach Fahrzeugmodell und Technik zu einem Verbrauch von 0,3 bis 1,5 Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer. Um noch mehr Benzin zu sparen ist es sinnvoll, die Ladung und das Gesamtgewicht zu reduzieren, denn schon eine Zusatzlast von 100 Kilogramm kann zu einem Mehrverbrauch von 100 Litern führen. Mit Energiesparreifen lassen sich laut ADAC nochmal bis zu 0,5 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer sparen, regelmäßige Ölwechsel und die Wartung am Fahrzeug sorgen zusätzlich für bessere Verbrauchswerte. Auswertungen des ADAC ergeben, dass Benzin und Diesel am Morgen gegen 7 Uhr am meisten kosten. In den Abendstunden zwischen 18, 19, 20 und 22 Uhr ist der Sprit am günstigsten. Hier lassen sich bis bis zu sieben Cent pro Liter sparen.